Sevgilisi tarafÄ±ndan tecavÃ¼z edilip baygÄ±n halde hastaneye bÄ±rakÄ±lan kÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼zce'de erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n tecavÃ¼z ettiÄŸi iddia edilen 20 yaÅŸÄ±ndaki KÃ¼bra H., baygÄ±n halde hastaneye getirildi. TÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtulamayan H.'nin Ã¶lÃ¼m nedeninin kesinleÅŸmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'ndan sonuÃ§ bekleniyor.

Ä°stanbul Büyükçekmece'de 20 yaÅŸÄ±ndaki genç kadÄ±nÄ±, iki kiÅŸi tarafÄ±ndan baygÄ±n olarak özel bir hastanenin kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±. Tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan Kübra H.'nin ölümüyle ilgili 1 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÜZCE'DEN ERKEK ARKADAÅžININ YANINA GELDÄ°

Doktorlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede genç kadÄ±nda cinsel saldÄ±rÄ± bulgusu ve kanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± alkol bulunduÄŸu belirlendi. Genç kadÄ±nÄ±n Düzce'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'a erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸu belirtilen kiÅŸinin yanÄ±na geldiÄŸi iddia edildi.

MÜDAHALEYE RAÄžMEN KURTARILAMADI

Habertürk'ten Mustafa ÅžekeroÄŸlu'nun haberine göre, Ä°stanbul Büyükçekmece'de özel bir hastaneye önceki gece bir araç yaklaÅŸtÄ±. Araçtan inen 2 kiÅŸi baygÄ±n haldeki genç bir kadÄ±nÄ± hastanenin önüne bÄ±rakarak uzaklaÅŸtÄ±. Görevliler tarafÄ±ndan hemen hastaneye alÄ±nan genç kadÄ±n, tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

TECAVÜZE BULGUSUNA RASTLANDI

Doktorlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede genç kadÄ±nda cinsel saldÄ±rÄ± bulgusu ve kanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± alkol bulunduÄŸu belirlendi. Olay yerine çaÄŸrÄ±lan polis, genç kadÄ±nÄ±n 20 yaÅŸÄ±ndaki K.H. olduÄŸunu tespit etti. Doktorlar polise genç kadÄ±nÄ±n tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söyledi.Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan genç kadÄ±nÄ±n cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için AdlÄ± TÄ±p Kurumu'na gönderildi.

1 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA, 1 KÄ°ÅžÄ° ARANIYOR

Korkunç olayÄ±n ardÄ±ndan Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri de devreye girdi. Genç kadÄ±nÄ±n Düzce'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'a erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸu ileri sürülen kiÅŸinin yanÄ±na geldiÄŸi iddia edildi. ÇalÄ±ÅŸmalarda K.H.'yi hastaneye bÄ±rakan 2 kiÅŸinin kimlikleri de tespit edildi. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda ÅŸüphelilerden biri bulunarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S DÄ°ÄžER ÅžAHSIN PEÅžÄ°NDE

Büyükçekmece Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'nde ifadesi alÄ±nan ÅŸüpheli, kaçan ikinci kiÅŸinin genç kadÄ±nÄ±n sevgilisi olduÄŸunu savundu. Bunun üzerine polis diÄŸer zanlÄ±yÄ± aramaya baÅŸladÄ±.