11 Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunan Ã¶ÄŸretmen 27 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

Erzurum'da Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± okulda 11 Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekÃ§eyle 27 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Erzurum 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Yakutiye ilçesindeki bir okulda görev yaparken 11 çocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekçesiyle 27 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸretmen A.K. hakkÄ±nda verdiÄŸi kararÄ±n gerekçesini açÄ±kladÄ±.

SUÇLAMALARI REDDEDEREK BERAATINI TALEP ETTÄ°

Mahkemenin gerekçeli kararÄ±na göre, söz konusu öÄŸretmenin tacizine uÄŸradÄ±klarÄ± belirtilen öÄŸrenciler ve aileleri sanÄ±k A.K'den ÅŸikayetçi oldu. SanÄ±k A.K. ise hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddederek beraatÄ±nÄ± talep etti.Esas hakkÄ±ndaki son görüÅŸü sorulan cumhuriyet savcÄ±sÄ± da sanÄ±ÄŸÄ±n atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediÄŸini anlatarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme heyeti de sanÄ±k A.K'ye bir maÄŸdur için önce "çocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suçundan, suçun iÅŸleniÅŸ biçimi, suç konusunun önem ve deÄŸeri, meydana gelen zarar ile failin kasta dayalÄ± kusurunun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, suçun iÅŸlendiÄŸi yer ve zamanÄ± dikkate alarak, takdiren asgari hadden uzaklaÅŸarak 12 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERÄ°LDÄ°

SanÄ±ÄŸÄ±n suç teÅŸkil eden fiilini eÄŸitim ve gözetimi altÄ±nda bulunan maÄŸdurlara karÅŸÄ± kamu görevini icra ederken gerçekleÅŸtirmesi sebebiyle cezayÄ± yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rarak A.K'ye 18 yÄ±l hapis cezasÄ± veren heyet, suçun birden fazla iÅŸlenmesini de gözününde bulundurarak A.K'nin cezasÄ±nÄ± tek maÄŸdur için 27 yÄ±l hapse çÄ±kardÄ±.Mahkeme heyeti, diÄŸer 10 maÄŸdur yönünden de aynÄ± gerekçelerle sanÄ±ÄŸa 27 yÄ±l hapis verdi. 11 maÄŸdura cinsel istismarda bulunduÄŸu belirtilen sanÄ±k ise 297 yÄ±l hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ oldu.Gerekçeli kararda ceza indirimine gidilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, sanÄ±ÄŸa en üst sÄ±nÄ±rdan ceza verildi.