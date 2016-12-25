708 kilo baklavadan mozaik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± rekor kÄ±rdÄ±

Gaziantep'te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde dÃ¼zenlenen rekor denemesinde kullanan 708 kilo baklavayla DÃ¼nya Ã‡ocuk RekorlarÄ± denemesi tescil edildi.

Gaziantep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin Dünya rekorunu baklava ile yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Baklava baklava olalÄ± böyle bir renge girmemiÅŸti. NasÄ±l dünyanÄ±n 7. Rekabet eden ÅŸehri isek, ÅŸimdi de dünya rekoru denemesini baklava ile yapÄ±yoruz. Zeugma ve Çingene kÄ±zÄ± ile yapÄ±yoruz. Buradan biz farklÄ±yÄ±z diyoruz. Biz geçmiÅŸten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güçle geleceÄŸe emin adÄ±mlarla ilerliyoruz" dedi.

HAZIRLIK AÅžAMASI 6 AYLIK

Mozaik baklavanÄ±n 6 aylÄ±k bir hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±ndan sonra meydana getirildiÄŸini belirten UluslararasÄ± Mozaik SanatçÄ±larÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±lmaz, " 5 günlük bir uygulama ile meydana getirdik. Bu çalÄ±ÅŸma Gaziantep'in kültürel deÄŸerlerinden antik dönem sanatÄ± mozaik ile baklavamÄ±zÄ±n bir araya sanatsal bir görünüm ortaya çÄ±ktÄ±. Bu çalÄ±ÅŸmayÄ± birbirinden deneyimli ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte yaptÄ±k'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.Gaziantep Plastik Sanatlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa Sancar ise, "Antep'in simgesi olan Çingene KÄ±zÄ±n ve Baklava, AmacÄ±mÄ±z bunlarÄ± bir araya getirmekti. Bu çalÄ±ÅŸmada da baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuzu düÅŸünüyorum'' diye konuÅŸtu.Rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanÄ±ldÄ±. 100 çocuk çalÄ±ÅŸtÄ±, baklavadan mozaik 39,5 metrekare olarak tescillendi.