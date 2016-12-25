Yurt geneli hava durumu 25 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde hava Ã§ok bulutlu olacaÄŸÄ± sÃ¶ylenirken, buzlanmaya da dikkat edilmesi gerektiÄŸi sÃ¶ylendi.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun güney ve doÄŸusu, Yozgat, Sivas, ElazÄ±ÄŸ, Hatay ve Bolu çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nÄ±n doÄŸusu ve Kütahya çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±yÄ± kesimler ile GüneydoÄŸu Anadolu'da yaÄŸmur, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

BUZLANMAYA DÄ°KKAT!

DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile akÅŸam ve sabah saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.SÄ±caklar, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 9

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15

Antalya: ParçalÄ± bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -2

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7