Hangi illerdeki okullar yarÄ±n tatil olacak

ValiliÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Aksaray, Konya, NiÄŸde, Mersin ve Afyonkarahisar'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde okullar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tatil edilecek.

Aksaray'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle il genelinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

KONYA'DA OKULLAR TATÄ°L

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilçelerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilçeler baÅŸta olmak üzere BeyÅŸehir, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, BozkÄ±r, Derebucak, KarapÄ±nar, Kulu, KadÄ±nhanÄ±, AltÄ±nekin, Hüyük, Sarayönü ve AkÅŸehir'de okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun görüldüÄŸü kaydedildi.

NÄ°ÄžDE'DE EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

NiÄŸde’nin UlukÄ±ÅŸla Ä°lçesi’nde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar yarÄ±n da tatil edildi.UlukÄ±ÅŸla KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"Meteorolojik verilerden, UlukÄ±ÅŸla merkez ve köylerinde beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle Ä°lçe HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kurul KararÄ±yla cuma günü eÄŸitime ara verilmiÅŸtir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

GAZÄ°ANTEP'TE OKULLAR TATÄ°L

Gaziantep’te, taÅŸÄ±malÄ± sistem ve özel eÄŸitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi. Vali Ali Yerlikaya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan eÄŸitim-öÄŸretim hizmetleri deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda kent genelindeki taÅŸÄ±malÄ± sistem ve engellilere eÄŸitim verilen okullarÄ±n 23 AralÄ±k Cuma günü tatil edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

MERSÄ°N'DE EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

Mersin'in Mut ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tatil edilen okullarda yarÄ±n da eÄŸitime ara verildi.Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 1 gün tatil edilen okullarÄ±n tatil süresi uzatÄ±ldÄ±. Ä°lçede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eÄŸitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eÄŸitim pazartesi günü baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

DÄ°KKAT! AFYONKARAHÄ°SAR VALÄ°LÄ°ÄžÄ° YALANLADI

Afyonkarahisar ValiliÄŸi, sosyal medyada kent genelinde okullarÄ±n tatil edildiÄŸi yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Afyonkarahisar ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, “Sosyal medyada kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k 2016 tarihinde okullarÄ±n tatil olduÄŸuna yönelik haberler yer almaktadÄ±r. ValiliÄŸimizce (yarÄ±n) okullarÄ±n tatil olduÄŸuna yönelik herhangi bir karar alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sebeple yarÄ±n okullarÄ±mÄ±zda baÅŸta öÄŸretmenlerimiz olmak üzere tüm görevlilerimiz görevlerinin baÅŸÄ±ndadÄ±r” denildi.

BOLVADÄ°N'DE EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

Afyonkarahisar’Ä±n Bolvadin ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 1 gün ara verildiÄŸi belirtildi. Konu ile ilgili Bolvadin ilçe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçeye baÄŸlÄ± köy ve beldelerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gören öÄŸrenciler için okullarÄ±n 1 gün (23 AralÄ±k Cuma) süreyle tatil edildiÄŸi kaydedildi. AçÄ±klamada tatil nedenin ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ifade edildi.