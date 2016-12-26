George Michael'Ä±n Last Christmast ÅŸarkÄ±sÄ± onun Son Noel gecesi oldu

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Last Christmast, TÃ¼rkÃ§esi, son Noel ÅŸarkÄ±sÄ± ile gÃ¶nÃ¼lleri fetheden George Michael, bugÃ¼n Noel gecesinde vefat ett.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Son dakika. George Michael öldü. Last christmas ÅŸarkÄ±sÄ±yla Gönülleri fetheden Yunan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± vefat etti. â€¬1963 doÄŸumlu sanatçÄ± "WHAM" adlÄ± Gurubu ile popüler olmuÅŸtu. Careless Whisper, Wake Me Up before you go go, Last Chiristmas adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla milyonlarÄ± bulan satÄ±ÅŸ yakalamÄ±ÅŸtÄ±.

Last Christmast (Son Noel) ÅŸarkÄ±sÄ± gerçek oldu

Dünyaca ünlü "Last Christmast (son Noel) ÅŸarkÄ±sÄ± ile gönülleri fetheden George Michael, bugün Noel gecesinde vefat ett. ÅžarkÄ±sÄ±nÄ±n adÄ± gibi 53 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±nÄ±nda son Noel akÅŸamÄ± oldu.