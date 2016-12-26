Kabin memurunun yaptÄ±ÄŸÄ± kahramanlÄ±k uÃ§aktakileri alkÄ±ÅŸlattÄ±

Ä°stanbul-ÅžÄ±rnak seferi sÄ±rasÄ±nda soluk borusu tÄ±kanan bebeÄŸe ilk mÃ¼dahale kabin memurundan geldi. THY kabin memuru bebeÄŸin hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±.

THY'nin 16 AralÄ±k tarihinde Ä°stanbul'dan ÅžÄ±rnak'a gerçekleÅŸtireceÄŸi TK 2666 sefer sayÄ±lÄ± uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda kabin içerisinde acil bir durum yaÅŸandÄ±. Sefer sÄ±rasÄ±nda yolculardan Buket AkkuÅŸ, bir buçuk aylÄ±k bebeÄŸi Belinay Beliz'in bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca uçakta görevli kabin memurlarÄ±ndan yardÄ±m istedi. Bunun üzerine bebeÄŸi kontrol eden Kabin Amiri Serhat Tokat, bebeÄŸin nefes alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. YapÄ±lan anons sonucunda uçakta doktor olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±nca görevli kabin amiri bebeÄŸe acil müdahale kararÄ± aldÄ±. Heimlich manevrasÄ± olarak tabir edilen yöntemle bebeÄŸin sÄ±rtÄ±na vurarak hayata dönmesini saÄŸlayan Tokat, yolculardan büyük alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

EMZÄ°RME SIRASINDA SOLUK BORUSU TIKANDI

Uçakta yaÅŸanan o kritik dakikalarÄ± Ä°hlas Haber AjansÄ±'na anlatan Kabin Amiri Serhat Tokat, "Ä°stanbul-ÅžÄ±rnak seferinde yolcumuz bebeÄŸinin emzirme sÄ±rasÄ±nda kendisinin olaÄŸanüstü bir durum yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha önce böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bebeÄŸinin rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini düÅŸünerek bizi çaÄŸÄ±rdÄ±. Ben yanÄ±na gittiÄŸimde bebeÄŸini kucaÄŸÄ±ma uzattÄ±. Bende bebeÄŸin nefes ve mevcut durumunu kontrol ettim. Çok saÄŸlÄ±klÄ± bir verim alamadÄ±ÄŸÄ±m için uçaÄŸÄ±n arka tarafÄ±na gelmelerini rica ettim. Bu sÄ±rada bebeÄŸin nefes almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemledim. Çünkü o sÄ±rada annesi emziriyordu" diyerek bebeÄŸin emzirmeden kaynaklÄ± soluk borusunun tÄ±kanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini aktardÄ±.

"HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI"

Belinay bebeÄŸi hayatta tutabilmek için Heimlich manevrasÄ± yapma kararÄ± alan Serhat Tokat "UçaÄŸÄ±n arkasÄ±na gidince bebeÄŸi yatÄ±rarak bebeÄŸin solunumunu kontrol ettim. Bu durumda bebeÄŸin solunumunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nefes almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde doktor anonsu yapÄ±ldÄ±. Maalesef uçakta doktor yoktu. Ben de annesinden izin alarak kaptanÄ±mÄ±zÄ±n bilgisi dahilinde önce bebeÄŸin aÄŸÄ±z içi kontrolünü yaptÄ±m. Herhangi bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettim ve hemen ters çevirerek Heimlich pozisyonu aldÄ±m. BebeÄŸin sÄ±rtÄ±na hÄ±zlÄ± ÅŸekilde vuruÅŸ yaptÄ±m. 3-4 vuruÅŸtan sonra bebeÄŸin aÄŸzÄ±ndan sÄ±vÄ±lar gelmeye baÅŸladÄ±. Son bir kez daha vurunca bebeÄŸin kendine geldiÄŸini gözlemledim. Bebek hareket etmeye ve aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Daha sonra tekrar aÄŸÄ±z içi kontrollerini yaptÄ±ktan sonra bebeÄŸin gözlerinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nefes alabildiÄŸini gördüm. Daha sonra bebeÄŸi annesine teslim ettik ama uçuÅŸ boyunca bebeÄŸin durumunu gözlemlemeye devam ettik. Annesi de yaÅŸanan durum esnasÄ±nda çok korkmuÅŸtu ama bebeÄŸinin iyi olduÄŸunu görünce kabin ekibimize teÅŸekkürlerini iletti" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"YAÅžADIÄžIM DUYGU TARÄ°F EDÄ°LEMEZ"

8 yÄ±ldan beri Türk Hava YollarÄ±'nda görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her yÄ±l düzenli olarak ilk yardÄ±m eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kabin amiri Serhat Tokat, bir bebeÄŸin hayatÄ±nÄ± kurtarmanÄ±n tarif edilemez bir duygu olduÄŸunu dile getirdi. Tokat, "Bizlere olan güvenin bizler için gurur verici olduÄŸunu belirtmek isterim. Çünkü bebeÄŸi hastalanan ve panik halindeki bir annenin hiçbir ÅŸey düÅŸünmeden kendi canÄ± dediÄŸi bebeÄŸi sizin kollarÄ±nÄ±za emanet etmesi bize olan güvenini ortaya kokuyor. DiÄŸer taraftan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da elinizde bir canlÄ± var ve buna müdahale etmek zorundasÄ±nÄ±z. Bugüne kadar öÄŸrendiÄŸiniz bütün uygulamalarÄ± eksiksiz bir ÅŸekilde yapmakla yükümlüsünüz. BunlarÄ± alÄ±nan eÄŸitimler ve sürekli tekrarlanan pratikler sayesinde de sekteye uÄŸramadan yapabildiÄŸim için mutluyum. Tabi ki bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m duygu tarif edilemez. Nefes almaya baÅŸladÄ±ktan sonra, annesinin gözünde o sevinci gördükten sonra hem bu ÅŸirkette bu eÄŸitimleri aldÄ±ÄŸÄ±m için kendimle gurur duydum" dedi.