Ana Sayfa | YAÅžAM 26/12/2016 14:58

Ã‡ocuk tacizcisi mahalleli tarafÄ±ndan linÃ§ edildi


Adana'da parkta Ã§ocuklara taciz ettiÄŸi iddia edilen F.B.'ye Ã¶fkeli mahalleli saldÄ±rdÄ±.

Merkez Seyhan Ä°lçesi'nin PÄ±nar Mahallesi'nde parkta oynayan çocuklarÄ± bir kiÅŸinin taciz ettiÄŸi duyulunca mahalleli bir hafta boyunca nöbet tutmaya baÅŸladÄ±. Pazar günü öÄŸle saatlerinde F.B.'nin küçük bir çocukla konuÅŸtuÄŸunu gören mahalle sakinleri, aradÄ±klarÄ± tacizciyi bulduklarÄ±nÄ± düÅŸünerek saldÄ±rdÄ±.Öfkeli mahalleli, araya aldÄ±klarÄ± F.B.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. F.B.'yi linçten, 'kavga' ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardÄ±.AldÄ±ÄŸÄ± darbelerle yüzü ÅŸiÅŸip, gözleri moraran F.B., polis tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±lan ambulansa alÄ±narak önce polis merkezine, ardÄ±ndan da tedavi için hastaneye götürüldü.

"YÄ°NE GELSÄ°N, YÄ°NE DÖVECEÄžÄ°Z"

ÇocuklarÄ±nÄ±n bir haftadan beri sokaÄŸa çÄ±kamaz olduÄŸunu söyleyen mahalle sakinleri, "Yine gelsin, yine döveceÄŸiz. Çocuklara tacizde bulunan sapÄ±klara izin veremeyiz" diye konuÅŸtu.Ä°ddialarÄ± kabul etmeyen F.B.'nin tacizci olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

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