Hangi illerde yarÄ±n okullar tatil olacak

Valiliklerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, Karaman, Hakkari, AÄŸrÄ±, IÄŸdÄ±r, Erzincan, Bitlis de okullar tatil olacak.

27 AralÄ±k SalÄ± gününe dair ilk haber Karaman'dan geldi. Karamanda bugün tatil olan okullar yarÄ±nda oluÅŸabilecek tehlikelerden dolayÄ± yarÄ±nda tatil edildiÄŸi bildirildi. Ankara ValiliÄŸi, Konya ValiliÄŸi ve diÄŸer illerden gelecek son dakika açÄ±klamalarÄ±nÄ±, tatil haberlerini geldikçe haberimizde belirteceÄŸiz.

KARAMAN

Karaman'da devam yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve oluÅŸabilecek don olaylarÄ± nedeniyle il merkezindeki tüm okullarÄ±n 27 AralÄ±k 2016 SalÄ± günü de tatil edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.Karaman'da devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ± il merkezinde tatil edilen okullar, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n da tatil edildi. Karaman Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, ''Ä°limizde devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeni ile Ä°l hÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurul KararÄ± ile il merkezindeki tüm okullarÄ±mÄ±z 27/12/2016 SalÄ± günü tatil edilmiÅŸtir'' denildi.

YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gün ara verildi.Kaymakam Mahmut KaÅŸÄ±kçÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, öÄŸleden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini ARTÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.KaÅŸÄ±kçÄ±, öÄŸrencilerin olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan kötü etkilenmemesi için eÄŸitime 26 AralÄ±k Pazartesi günü ara verilmesi kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

AÄžRI

AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AÄŸrÄ± merkez, Patnos ve EleÅŸkirt ilçelerindeki köy okullarÄ± ile taÅŸÄ±ma sistemle eÄŸitim veren okullarda eÄŸitime 26 AralÄ±k Pazartesi ara verildiÄŸi bildirildi.

IÄžDIR

IÄŸdÄ±r ValiliÄŸi ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze baÄŸlÄ± yerleÅŸim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, TaÅŸlÄ±ca, Harmandöven, PÄ±narbaÅŸÄ±, KÄ±zÄ±lkule ilk ve ortaokullarÄ±nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 26 AralÄ±k Pazartesi tatil edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

ERZÄ°NCAN

Erzincan'Ä±n ÇayÄ±rlÄ± ilçesinde ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle eÄŸitime 26 AralÄ±k Pazartesi günü ara verildiÄŸi ifade edildi.

BÄ°TLÄ°S

Bitlis'te akÅŸam saatlerinde etkili olmaya baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz yönde etkiliyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bitlis merkez ve baÄŸlÄ± köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler Pazartesi 1 gün süreyle tatil edildi.