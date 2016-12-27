En gÃ¼zel ve en anlamlÄ± yeni yÄ±l mesajlarÄ±

2017 yÄ±lÄ±na girerken siz de sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanÄ±z sizin iÃ§in derlediÄŸimiz mesajlara gÃ¶z atabilirsiniz. Birbirinden gÃ¼zel ve anlamlÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± mesajlarÄ± haberimizde

2017 yÄ±lÄ±nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuÅŸman dileÄŸimle. Ä°yi ve saÄŸlÄ±klÄ± seneler!

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k, mutluluk, baÅŸarÄ± ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. NeÅŸe dolu yÄ±llar!

Baharda gelinciklerin en güzel baÅŸlangÄ±çlarÄ± müjdelemesi gibi yeni yÄ±lda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve saÄŸlÄ±klÄ± yÄ±llar!

Bembeyaz yaÄŸan kar, ne yaÅŸanmÄ±ÅŸsa yaÅŸansÄ±n örter geçmiÅŸin hatalarÄ±nÄ±... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir baÅŸlangÄ±ç... Yeni yÄ±lÄ±n tüm insanlÄ±ÄŸa ve ülkemize barÄ±ÅŸ, mutluluk getirmesi dileÄŸiyle yeni yÄ±lÄ±nÄ±zÄ± kutlarÄ±m. Her ÅŸey gönlünüzce olsun!

GeleceÄŸi oluÅŸturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileÄŸiyle. Mutlu YÄ±llar!

Her Yeni YÄ±l, yeni tazelenen umutlarÄ±n, çoÄŸalan sevgilerin habercisidir. 2017 yÄ±lÄ± da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice YÄ±llara..

KardeÅŸliÄŸin doÄŸduÄŸu, sevgilerin birleÅŸtiÄŸi, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yÄ±llara!

2017 yÄ±lÄ±nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuÅŸman dileÄŸimle. Ä°yi ve saÄŸlÄ±klÄ± seneler!

Yeni YÄ±l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2017’da yaÅŸanan tüm olumsuzluklarÄ±n tersinin yaÅŸanacaÄŸÄ± bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± dileriz... Nice YÄ±llara...

Yeni yÄ±lda tüm dargÄ±nlÄ±klarÄ±n bitmesi ve barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸanmasÄ± dileÄŸimle...

Yeni yÄ±lda, her ÅŸeyin gönlünüzce olmasÄ±nÄ± diler, tüm beklentilerinizin gerçekleÅŸmesini temenni

Sevgi bestesinin tÄ±nÄ±larÄ±nÄ± yüreÄŸinizde hissedeceÄŸiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekiÅŸeceÄŸi, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceÄŸi, barÄ±ÅŸ dolu bir yÄ±l dileÄŸiyle...

Yeni yÄ±lda, her ÅŸeyin gönlünüzce olmasÄ±nÄ± diler, tüm beklentilerinizin gerçekleÅŸmesini temenni ederim. Mutlu yÄ±llar...

Yine yeni bir yÄ±l var kapÄ±mÄ±zda. GeleceÄŸinizi oluÅŸturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek ÅŸekilde olsun! Ä°yi Seneler!

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hÄ±zla geçerken geriye unutulmamÄ±ÅŸ dostluklar kalÄ±r. Ä°yi ki dostumsun. Yeni yÄ±lÄ±n kutlu olsun.

Bir yÄ±lÄ± daha tüketmenin hüznü yerine, bir yÄ±ldan daha kurtulmuÅŸ olmanÄ±n sevincini yaÅŸamayÄ± tercih ediyoruz. Nediyelim, gelen gideni aratmasÄ±n! Ä°yi seneler.

Yeni YÄ±l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2016'da yaÅŸanan tüm olumsuzluklarÄ±n tersinin yaÅŸanacaÄŸÄ± bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± dileriz... Nice YÄ±llara...

Hedefsiz büyük ÅŸeyler yapÄ±lamaz. 2017 yÄ±lÄ±nda tüm hedeflerinizin gerçekleÅŸmesi dileÄŸiyle..

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k, mutluluk, baÅŸarÄ± ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. NeÅŸe dolu yÄ±llar!

Yeni yÄ±lÄ±n tüm insanlÄ±ÄŸa ve ülkemize barÄ±ÅŸ, mutluluk getirmesi dileÄŸiyle tüm dostlarÄ±n yeni yÄ±lÄ± kutlu olsun.

YaÅŸamÄ±nca güzel yÄ±llar, mutlu yarÄ±nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

Herkes bir baÅŸkasÄ±na yardÄ±m etseydi, herkesin iÅŸi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olur. Yeni yÄ±l paylaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±lÄ± olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yÄ±llar dilerim.