AB'ye uyum Ã§erÃ§evesinde yeni Ã§akmaklar bÃ¶yle tasarlanacak

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AB'ye uyum Ã§erÃ§evesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni kurallara gÃ¶re, Ã§akmaklar 10 saniye iÃ§inde sÃ¶necek, yaz aylarÄ±nda arabada unutulsalar bile 65 derece sÄ±caklÄ±ÄŸa 4 saat dayanÄ±klÄ± olacak. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek baÅŸka kurallar da var.

Çakmaklar 10 saniyede sönecek, yaz aylarÄ±nda arabada unutulsa bile 65 derece sÄ±caÄŸa 4 saat dayanacak. Mama sandalyelerine kilit gelecek, çocuk karyolalarÄ± hemen tutuÅŸmayan kumaÅŸla kaplanacak. Stor perdelerdeki kordonlar ve ipler boÄŸulma riski oluÅŸturmayacak. Yeni kurallar 5 gün sonra yürürlüÄŸe girecek. Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AB'ye uyum çerçevesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni kurallar, 1 Ocak'ta yürürlüÄŸe giriyor. BazÄ± Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi TebliÄŸinin mama sandalyeleri, çocuk karyolalarÄ±, çakmaklar, bisikletler, yüzme malzemelerine iliÅŸkin hükümlerinin yürürlüÄŸe girmesi için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. TebliÄŸin, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelen kurallarÄ±ndan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

- Mama sandalyelerine kilit sistemi gelecek. ÇocuÄŸun parmaklarÄ±nÄ±n veya herhangi bir uzvunun sÄ±kÄ±ÅŸabileceÄŸi hiçbir açÄ±klÄ±k olmayacak.

-Kordonlar ve ipler boÄŸulma riski oluÅŸturmayacak ÅŸekilde üretilecek.

KARYOLALAR YANGINA DAYANIKLI OLACAK

Çocuk karyolalarÄ±nda kullanÄ±lan tekstil, kumaÅŸ kaplama ve plastik kaplamalar güç tutuÅŸabilir özellikte olacak. Kaza ve yaralanmalara yol açmayacak ÅŸekilde keskin kenar ve sivri uçlar bulunmayacak.

- Stor perde ve jaluzilerin kordonlarÄ± ölümcül sonuçlara yol açabilecek tehlikeli döngüler içermeyecek. ÇocuklarÄ±n ulaÅŸamayacaÄŸÄ± uzunlukta ayarlanacak. Karyola, yatak ve mobilyalarÄ±n stor perdelere, jaluzilere yakÄ±n yerleÅŸtirilmemesi uyarÄ±sÄ± yapÄ±lacak.

- Yüzmeye yardÄ±mcÄ± donanÄ±mlarÄ±n dikiÅŸleri saÄŸlam ve basÄ±nç altÄ±nda patlamaya dirençli olacak. Valf ve tÄ±palar hava sÄ±zdÄ±rmayacak ÅŸekilde üretilecek. ÇocuklarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu ürünler, aÄŸÄ±r metal kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uygun olarak üretilecek.

- Köpük ve diÄŸer doÄŸal yüzebilir malzemelerin su emme dirençli olacak. Su emse bile baÅŸlangÄ±çtaki yüzebilir oranÄ±nÄ± büyük oranda saÄŸlayacak.

- Ürün üzerindeki uyarÄ± ve iÅŸaretlemeler, klorlu ve tuzlu suda bile uzun süre okunabilir olacak.

- Bisiklet kullanÄ±lÄ±rken temas eden malzemeler keskin olmayacak.

FREN ÇÄ°FT, REFLEKTÖR ZORUNLU

-Ä°ki tekerlekli bisikletlerin, birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak hareket ettirilen en az iki adet frenleme sistemi olacak.

- Bisikletlerin; ön, arka ve yanlarÄ±nda reflektörler bulunacak. AydÄ±nlatma sistemleri, reflektörler ve ziller standartlara uygun tasarlanacak.

- KatlanÄ±r iki tekerlekli bisikletlerin kolay, dengeli ve güvenli ÅŸekilde kilitlenebilecek ve katlandÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir kabloda hasar oluÅŸmayacak.

- Kilitleme mekanizmalarÄ±nÄ±n sürüÅŸ sÄ±rasÄ±nda istem dÄ±ÅŸÄ± gevÅŸemesi veya kilidinin açÄ±lmasÄ± mümkün olmayacak.

ÇAKMAKLAR 10 SANÄ°YEDE SÖNECEK

- Çakmaklar gaz kaçaÄŸÄ± oluÅŸturmayacak; düÅŸmeye dayanÄ±klÄ± ve yakÄ±t deposunda çatlama, gaz kaçaÄŸÄ± oluÅŸturmayacak ÅŸekilde tasarlanacak. Alev boyu en yüksek haldeyken sÄ±çrama yapmayacak.

- Çakmak yakÄ±ldÄ±ktan sonra kuvvet uygulanmasÄ± sona erdiÄŸinde alevin 10 saniyelik yanmadan sonra sönmesi gerekecek.

- Özellikle yaz aylarÄ±nda büyük tehlike arz eden ve araba gibi kapalÄ± mekanlarda unutulan çakmaklar 65 derecelik sÄ±caklÄ±ÄŸa 4 saat süreyle dayanacak ÅŸekilde üretilecek.

- Bütün çakmaklarda, kullanÄ±cÄ±lara doÄŸru kullanma metodunu bildiren emniyet bilgisi bulunacak.