Ana Sayfa | YAÅžAM 27/12/2016 12:50

BombalÄ± araÃ§ diye jandarmanÄ±n durdurduÄŸu kamyonetten bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±


Jandarma Ekiplerinin bombalÄ± araÃ§ diye yavaÅŸ ilerleyen minibÃ¼se dur ihtiharÄ±nda bulunmasÄ±yla hÄ±zla kaÃ§maya baÅŸlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n minibÃ¼sÃ¼nden 57 Ã§alÄ±ntÄ± koyun Ã§Ä±ktÄ±

Kent genelinde terör ve asayiÅŸ olaylarÄ±nÄ±n önüne geçmek için uygulama yapan ekipler, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aÅŸÄ±rÄ± yüklü ve arkasÄ±ndan lastik parçalarÄ±nÄ±n sarkÄ±yor olmasÄ±ndan ÅŸüphelendi.

KAÇMAYA BAÅžLAYINCA TAKÄ°P EDÄ°LDÄ°

Jandarma ekipleri, yavaÅŸ ilerleyen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarÄ±nda bulundu. Sürücü hÄ±zla kaçmaya baÅŸlayÄ±nca ekipler de takibe baÅŸladÄ±.

Ä°ÇÄ°NDEN ÇALINTI 57 KOYUN ÇIKTI

ArkasÄ±ndan uyarÄ± ateÅŸi açÄ±p barikat kuran ekipler, kÄ±sa süren kovalamaca sonucu minibüsü durdurdu, içindeki 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Minibüste ise çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu belirlenen 57 koyun bulundu.

SAHÄ°BÄ°NE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

Üst üstü yüklenen koyunlardan 2'sinin havasÄ±zlÄ±ktan telef olduÄŸu belirlenirken, 2 kamyonete yüklenen hayvanlar, hÄ±rsÄ±zlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan sahibi besici Garip KÄ±lÄ±ç'a (45) teslim edildi. 3 hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸüphelisi çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± yurt genelinde etkili olmaya baÅŸlÄ±yor. Meteoroloji, Ä°stanbul iÃ§in "Ã¶zellikle perÅŸembe gÃ¼nÃ¼" dikkat diyor.


AB'ye uyum Ã§erÃ§evesinde yeni Ã§akmaklar bÃ¶yle tasarlanacak

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AB'ye uyum Ã§erÃ§evesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni kurallara gÃ¶re, Ã§akmaklar 10 saniye iÃ§inde sÃ¶necek, yaz aylarÄ±nda arabada unutulsalar bile 65 derece sÄ±caklÄ±ÄŸa 4 saat dayanÄ±klÄ± olacak. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek baÅŸka kurallar da var.


Kazadan sonra beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen kÄ±z organlarÄ±yla 4 kiÅŸiye umut oldu

Ordu'da geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonrasÄ± beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen 20 yaÅŸÄ±ndaki Hilal YiÄŸit'in baÄŸÄ±ÅŸlanan organlarÄ±yla 4 kiÅŸi hayata yeniden tutundu.