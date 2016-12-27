BombalÄ± araÃ§ diye jandarmanÄ±n durdurduÄŸu kamyonetten bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n AB'ye uyum Ã§erÃ§evesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni kurallara gÃ¶re, Ã§akmaklar 10 saniye iÃ§inde sÃ¶necek, yaz aylarÄ±nda arabada unutulsalar bile 65 derece sÄ±caklÄ±ÄŸa 4 saat dayanÄ±klÄ± olacak. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek baÅŸka kurallar da var.