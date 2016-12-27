BombalÄ± araÃ§ diye jandarmanÄ±n durdurduÄŸu kamyonetten bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Jandarma Ekiplerinin bombalÄ± araÃ§ diye yavaÅŸ ilerleyen minibÃ¼se dur ihtiharÄ±nda bulunmasÄ±yla hÄ±zla kaÃ§maya baÅŸlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n minibÃ¼sÃ¼nden 57 Ã§alÄ±ntÄ± koyun Ã§Ä±ktÄ±
Kent genelinde terör ve asayiÅŸ olaylarÄ±nÄ±n önüne geçmek için uygulama yapan ekipler, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aÅŸÄ±rÄ± yüklü ve arkasÄ±ndan lastik parçalarÄ±nÄ±n sarkÄ±yor olmasÄ±ndan ÅŸüphelendi.
KAÇMAYA BAÅžLAYINCA TAKÄ°P EDÄ°LDÄ°
Jandarma ekipleri, yavaÅŸ ilerleyen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarÄ±nda bulundu. Sürücü hÄ±zla kaçmaya baÅŸlayÄ±nca ekipler de takibe baÅŸladÄ±.
Ä°ÇÄ°NDEN ÇALINTI 57 KOYUN ÇIKTI
ArkasÄ±ndan uyarÄ± ateÅŸi açÄ±p barikat kuran ekipler, kÄ±sa süren kovalamaca sonucu minibüsü durdurdu, içindeki 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Minibüste ise çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu belirlenen 57 koyun bulundu.
SAHÄ°BÄ°NE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°
Üst üstü yüklenen koyunlardan 2'sinin havasÄ±zlÄ±ktan telef olduÄŸu belirlenirken, 2 kamyonete yüklenen hayvanlar, hÄ±rsÄ±zlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan sahibi besici Garip KÄ±lÄ±ç'a (45) teslim edildi. 3 hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸüphelisi çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.