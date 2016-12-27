Yurt genelinde bugÃ¼n hava nasÄ±l olacak 27 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde hava nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle. Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu’nun güney ve doÄŸusu, Orta Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu’nun batÄ±sÄ±, Bingöl çevreleri ile akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara’nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimler ile GüneydoÄŸu Anadolu’nun batÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gök gürültülü saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, AdÄ±yaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana’nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah ve gece saatlerinde Marmara’nÄ±n doÄŸusu, iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu’nun doÄŸusunda 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, ülke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzeyli, doÄŸu kesimlerde doÄŸu ve güneydoÄŸu yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Ege ve BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle: Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 3 Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra hafif yaÄŸmurlu 7 Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra hafif yaÄŸmurlu, yüksekleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8 Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu, kuzey kÄ±yÄ±larÄ± gece saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10 Adana: ParçalÄ± çok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor 11 Antalya: ParçalÄ± çok bulutlu 15 Samsun: ParçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8 Trabzon: ParçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9 Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu 0 DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 8