Ana Sayfa | YAÅžAM 27/12/2016 14:06

30 AralÄ±k Cuma yarÄ±m gÃ¼n tatil mi, yÄ±lbaÅŸÄ± tatili kaÃ§ gÃ¼n olacak


YÄ±lbaÅŸÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala vatandaÅŸlar yÄ±lbaÅŸÄ± tatili iÃ§in planlar yapmaya baÅŸladÄ± bile. Peki tatil kaÃ§ gÃ¼n olacak? Detaylar haberimizde...

Bu arada 31 AralÄ±k Cuma günü yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önceki gün yarÄ±m gün tatil olup olmayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n merak konusu oldu. Fakat henüz 30 AralÄ±k Cuma gününün tatil olup olmayacaÄŸÄ±na dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için BakanlÄ±ktan resmi açÄ±klama bekleniyor.

30 ARALIK CUMA YILBAÅžI TATÄ°LÄ° YARIM GÜN MÜ?

2017 YÄ±lbaÅŸÄ± için geri sayÄ±m baÅŸladÄ± bile! 31 AralÄ±k cuma günü yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önceki gün yarÄ±m gün tatil olup olmayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n merak konusu oldu. Fakat henüz 30 AralÄ±k Cuma gününün tatil olup olmayacaÄŸÄ±na dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için BakanlÄ±ktan resmi açÄ±klama bekleniyor.

2017 YILBAÅžI TATÄ°LÄ° KAÇ GÜN OLACAK?

2016'nÄ±n son aylarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz... 1 Ocak 2016 Cuma gününe denk gelmiÅŸ ve hafta sonu ile 3 gün tatil yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu yÄ±l 2017 yÄ±lbaÅŸÄ± 31 AralÄ±k Cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yÄ±lÄ±n ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiÄŸi için "Tatil olacak mÄ±?" diye bir beklenti olmayacak...

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TÃ¼rkler yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± hangi Ã¼lkede geÃ§irecek

TÃ¼rk tatilcileri yÄ±lbaÅŸÄ± tatilini %13â€™lÃ¼k oranla Ä°talya'da geÃ§irmeyi planlarken, %10 oranÄ±nda Almanya, %7 oranÄ± ile ABD ve Fransa'da geÃ§irmeyi tercih ediyor.


2017 yÄ±lÄ±nÄ±n resmi tatilleri vatandaÅŸlarÄ± Ã§ok Ã¼zecek

YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte vatandaÅŸ takvim yapraklarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda 9 gÃ¼nlÃ¼k tatil dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri Ã§Ã¶pe atÄ±lacak.


Yurt genelinde bugÃ¼n hava nasÄ±l olacak 27 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde hava nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde.