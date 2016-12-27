30 AralÄ±k Cuma yarÄ±m gÃ¼n tatil mi, yÄ±lbaÅŸÄ± tatili kaÃ§ gÃ¼n olacak

YÄ±lbaÅŸÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala vatandaÅŸlar yÄ±lbaÅŸÄ± tatili iÃ§in planlar yapmaya baÅŸladÄ± bile. Peki tatil kaÃ§ gÃ¼n olacak? Detaylar haberimizde...

Bu arada 31 AralÄ±k Cuma günü yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önceki gün yarÄ±m gün tatil olup olmayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n merak konusu oldu. Fakat henüz 30 AralÄ±k Cuma gününün tatil olup olmayacaÄŸÄ±na dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için BakanlÄ±ktan resmi açÄ±klama bekleniyor.

30 ARALIK CUMA YILBAÅžI TATÄ°LÄ° YARIM GÜN MÜ?

2017 YÄ±lbaÅŸÄ± için geri sayÄ±m baÅŸladÄ± bile! 31 AralÄ±k cuma günü yÄ±lbaÅŸÄ±ndan önceki gün yarÄ±m gün tatil olup olmayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n merak konusu oldu. Fakat henüz 30 AralÄ±k Cuma gününün tatil olup olmayacaÄŸÄ±na dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için BakanlÄ±ktan resmi açÄ±klama bekleniyor.

2017 YILBAÅžI TATÄ°LÄ° KAÇ GÜN OLACAK?

2016'nÄ±n son aylarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz... 1 Ocak 2016 Cuma gününe denk gelmiÅŸ ve hafta sonu ile 3 gün tatil yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu yÄ±l 2017 yÄ±lbaÅŸÄ± 31 AralÄ±k Cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yÄ±lÄ±n ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiÄŸi için "Tatil olacak mÄ±?" diye bir beklenti olmayacak...