Ana Sayfa | YAÅžAM 27/12/2016 14:17

TÃ¼rkler yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± hangi Ã¼lkede geÃ§irecek


TÃ¼rk tatilcileri yÄ±lbaÅŸÄ± tatilini %13â€™lÃ¼k oranla Ä°talya'da geÃ§irmeyi planlarken, %10 oranÄ±nda Almanya, %7 oranÄ± ile ABD ve Fransa'da geÃ§irmeyi tercih ediyor.

Türk tatilcilerin yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için bu yÄ±l tercih ettikleri ülkeler sÄ±ralamasÄ±nda birinciliÄŸi %13’lük oranla Ä°talya elde etti. Almanya %10’luk tercih oranÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için en çok raÄŸbet gören ikinci ülke olurken, Almanya’yÄ± %7’lik oranla Amerika BirleÅŸik Devletleri ve Fransa izledi.

Paris en çok tercih edilen ÅŸehir oldu

Türklerin yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için tercih ettiÄŸi yurtdÄ±ÅŸÄ± ÅŸehirleri listesinde ise ilk sÄ±rayÄ± Fransa’nÄ±n baÅŸkenti Paris aldÄ±. Paris’i sÄ±rasÄ±yla Roma, Amsterdam, Londra ve Prag izledi.

Ankara ve BursalÄ±lar Paris’i tercih etti

Türkiye genelinde yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için raÄŸbet gören yurtdÄ±ÅŸÄ± ÅŸehirleri arasÄ±nda Paris, Ankara ve BursalÄ± seyahat severlerin öncelikli tercihi oldu. Ä°stanbullu seyahat severlerin yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için tercihi Ä°talya’nÄ±n baÅŸkenti Roma olurken, Ä°zmirliler ise Tayland’Ä±n baÅŸkenti Bangkok’u tercih etti.

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2017 yÄ±lÄ±nÄ±n resmi tatilleri vatandaÅŸlarÄ± Ã§ok Ã¼zecek

YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte vatandaÅŸ takvim yapraklarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda 9 gÃ¼nlÃ¼k tatil dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri Ã§Ã¶pe atÄ±lacak.


30 AralÄ±k Cuma yarÄ±m gÃ¼n tatil mi, yÄ±lbaÅŸÄ± tatili kaÃ§ gÃ¼n olacak

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Yurt genelinde bugÃ¼n hava nasÄ±l olacak 27 AralÄ±k 2016

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde hava nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde.