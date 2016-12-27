Bakan bir daha bakÄ±yor, burasÄ± Kutuplar deÄŸil AÄŸrÄ±'nÄ±n bir kÃ¶yÃ¼

AÄŸrÄ±'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il adeta Kutuplara benzer bir hal aldÄ±. Cami ve evler karÄ±n altÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

AÄŸrÄ±'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan manzara, görenleri büyülüyor.AÄŸrÄ±'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Ä°l Özel Ä°dare ekipleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±na tüm hÄ±zÄ±yla devam ederken, kapalÄ± bulunan 46 köy yolunun ise en kÄ±sa sürede açÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

CAMÄ° KARLAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, kent merkezine baÄŸlÄ± köy ve mezralarÄ± çevreleyen daÄŸlarda bulunan kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± seyrine doyulmaz görüntüler oluÅŸturuyor. Günlük yaÅŸamÄ± zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±na raÄŸmen kÄ±ÅŸ mevsimi özellikle güneÅŸli havalarda kartpostallÄ±k görüntüler oluÅŸturuyor. Hiçbir iz bulunmayan kilometrelerce büyüklükteki beyaz daÄŸlar ve kar manzaralarÄ±, güneÅŸin parÄ±ltÄ±sÄ± altÄ±nda seyredenleri büyülüyor. VatandaÅŸlar ise güneÅŸli hava ile birlikte manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±karÄ±yor.DiÄŸer taraftan bir caminin karlar altÄ±nda kalmasÄ± ise görenleri ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸrattÄ±.