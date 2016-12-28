Ana Sayfa | YAÅžAM 28/12/2016 12:44

Belediyede gÃ¶revli TÃ¼nay Ãœrper ÅŸakasÄ±yla iÅŸÃ§iye korku dolu anlar yaÅŸattÄ±


Vantrilok sanatÃ§Ä±sÄ± TÃ¼nay Ãœrper'in son kurbanÄ± olan inÅŸaat iÅŸÃ§isi, bu ÅŸakaya karÅŸÄ±lÄ±k ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi.

MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe Belediyesi'nde görevli Tünay Ürper, yeteneÄŸi ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmayÄ± baÅŸarÄ±yor. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi 50 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Karaaslan'a karnÄ±ndan konuÅŸarak yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸakanÄ±n videosu, sanal ortamda çok paylaÅŸÄ±lan videolar arasÄ±na girdi. DuduklarÄ±nÄ± oynatmadan konuÅŸan Ürper'in adÄ±yla seslendiÄŸi Karaaslan, sesin çevredeki tek katlÄ± harebe bir yapÄ±dan geldiÄŸini sanÄ±nca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku görüntülere yansÄ±dÄ±. Sosyal medyada yayÄ±lan görüntülere gülenlerin yanÄ± sÄ±ra, eleÅŸtirenlerin de sayÄ±sÄ± bir hayli fazla.

KORKU DOLU ANLAR YAÅžADI

Vantrilok sanatçÄ±sÄ± Tünay Ürper, bu yeteneÄŸini ÅŸakalarÄ±nda da kullanmayÄ± ihmal etmiyor. Ürper'in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸakanÄ±n son kurbanÄ±, inÅŸaat iÅŸçisi Hasan Karaaslan oldu.Kent merkezinde inÅŸaatta çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ±na uÄŸrayan Ürper, iÅŸçilerle bir süre sohbet etti. Ä°ÅŸçilerden birinin adÄ±nÄ±n Hasan Karaaslan olduÄŸunu öÄŸrenen Ürper, aÄŸzÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmadan kendisine seslendi. Sesin harabe yapÄ±dan geldiÄŸini sanan Karaaslan, korkulu anlar yaÅŸadÄ±.

'BEN ARTIK ÇALIÅžMAM, SOYADIMI BÄ°LE BÄ°LÄ°YOR, OKUDUM, ÜFLEDÄ°M'

Çevredekilere dönen Karaaslan, "AÄŸabey ses buradan geldi. Hepimiz duyduk. Ben çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde duydum. DÄ±ÅŸarÄ±da anlatsam delirmiÅŸ bu, kafayÄ± yemiÅŸ derler" diyerek çalÄ±ÅŸma alanÄ±na geri döndü. Ürper, tekrar aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±nca, Karaaslan, ikinci defa ÅŸoke oldu. Sesin geldiÄŸi yerde dönerek ellerini semaya açan Karaaslan, "Hocam buyur hocam. Yok aÄŸabey ben artÄ±k çalÄ±ÅŸmam. SivaslÄ± Hasan dedi. SoyadÄ±mÄ± bile biliyor. Okudum, üfledim" dedi.

ANNESÄ°NÄ° ARADI, GÖZYAÅžLARINA BOÄžULDU

Telefona sarÄ±larak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± annesine anlatan Hasan Karaaslan, "Hocam bana SivaslÄ± Hasan, SivaslÄ± Hasan diye baÄŸÄ±rdÄ±. En sonunda SivaslÄ± Hasan Karaaslan diye baÄŸÄ±rdÄ±. Bir ÅŸey yapmÄ±yorlar. 4 sefer baÄŸÄ±rdÄ±. 7-8 kiÅŸiydik, sesi herkes duydu" dedi. GözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Karaaslan, inÅŸaat alanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. PeÅŸinden seslenen Ürper, "ZararlÄ± deÄŸilmiÅŸ, imam buraya gelecek, seninle konuÅŸacak" demesine raÄŸmen Karaaslan'Ä±n gitmesine engel olamadÄ±.

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