6 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan mÃ¼dÃ¼rÃ¼n cezaevinde kalmasÄ± iÃ§in o raporu hakimle paylaÅŸtÄ±

YaÅŸlarÄ± 6-11 olan 6 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciye cinsel tacizde bulunduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek 17 MayÄ±s 2014'te Jandarmaya telefonla ihbarda bulunan Saadet Ã¶ÄŸretmen, tacizci mÃ¼dÃ¼rÃ¼n cezaevinden Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n ruh saÄŸlÄ±klarÄ±yla ilgili bir raporu hakime ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°zmir'in Menderes ilçesinde, okul müdürü 66 yaÅŸÄ±ndaki Adil Åž.'nin, 2.5 yÄ±l önce 'cinsel içerikli film izlettiÄŸi' ve 'istismarda bulunduÄŸu' ileri sürülen yaÅŸlarÄ± 6 ile 11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 kÄ±z öÄŸrenci için Adli TÄ±p Kurumu 'ruh saÄŸlÄ±klarÄ± bozuk' raporu verdi. YargÄ±lanmasÄ±na devam edilen Adil Åž., suçsuz olduÄŸunu savunurken, maÄŸdur çocuklarÄ±n avukatÄ± Nuriye Kadan, "Bu sonuç üzücü ama, istismarÄ±n olduÄŸunu gösteren bir rapor" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDÄ° AMA TUTUKLANDI

17 MayÄ±s 2014 tarihinde jandarmaya yapÄ±lan telefon ihbarÄ±nda, SancaklÄ± Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yÄ±ldÄ±r öÄŸretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babasÄ±, yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda emekli olan Adil Åž.'nin 6 kÄ±z öÄŸrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduÄŸu öne sürüldü. Jandarma, yaÅŸlarÄ± 6 ile 11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen öÄŸrencilerin ifadelerini psikolog eÅŸliÄŸinde aldÄ±. Ä°fadelerin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Adil Åž. suçlamalarÄ± kabul etmedi, ancak tutuklandÄ±.

MAHKEME TAHLÄ°YE KARARI VERÄ°P DURUÅžMAYI ERTELEDÄ°

Ä°zmir 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n geçen yÄ±l 15 Ekim'de yapÄ±lan duruÅŸmasÄ±nda, toplam 102 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan tutuklu emekli öÄŸretmen Adil Åž. ile avukatÄ± Atilla Ertekin, tahliye talibinde bulundu. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± ve tutukluluk süresini de dikkate alarak oy birliÄŸi ile tahliyeye karar verip, duruÅŸmayÄ± erteledi.

SAADET ÖÄžRETMEN YENÄ°DEN GÜNDEME GETÄ°RDÄ°

Bitme aÅŸamasÄ±nda olan dava, aynÄ± okulda görev yapan öÄŸretmen Saadet Özcan'Ä±n BÄ°MER'e ÅŸikayeti ile tekrar gündeme geldi. Geçen 26 Haziran'da görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti, sanÄ±k Adil Åž.'yi oy çokluÄŸu ile tutukladÄ±. Mahkeme, yargÄ±lama sürecinde maÄŸdur çocuklarÄ±n Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilmesine de karar verildi.

SAADET ÖÄžRETMEN ANKARA'YA GÄ°TTÄ°

VerdiÄŸi mücadeleyle, öÄŸrencilere yönelik taciz iddialarÄ±nÄ± Türkiye'nin gündemine getiren öÄŸretmen Saadet Özcan, geçen 10 KasÄ±m'da Ankara'ya gidip burada hem CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Zekeriya Temizel, hem de Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ile görüÅŸtü. BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n davaya müdahil olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bakan Kaya da kabul ettiÄŸi Saadet öÄŸretmene destek verdi.OlayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayarak sapÄ±k müdürün tutuklanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Saadet ÖÄŸretmen'in duruÅŸmadan sonraki bir görüntüsü

BAKAN SAHÄ°P ÇIKTI

Bu görüÅŸmede, çocuklarÄ±n Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gideceklerini öÄŸrenen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, onlara sahip çÄ±ktÄ±. Tacize uÄŸradÄ±klarÄ± belirtilen 6 öÄŸrenci ile yakÄ±nlarÄ±ndan 6 kiÅŸi için Menderes Belediyesi uçak biletlerini karÅŸÄ±ladÄ±. Ä°stanbul'da öÄŸrenciler, yakÄ±nlarÄ± ve avukatlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan bakanlÄ±k görevlileri, ulaÅŸÄ±mdan konaklamaya kadar tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

TACÄ°ZLE SUÇLADIKLARI MÜDÜRÜN SERBEST KALMASINDAN KORKTULAR

Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'nda, uzmanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan kÄ±z öÄŸrencilerden 5'i, 2.5 yÄ±l sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir kez daha anlattÄ±. ÖÄŸrencilerden 1'inin ise daha önce mahkemede ifade verdiÄŸi, Adil Åž.'nin ondan sonra tutuklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÖÄŸrenciler, uzmanlarÄ±n tacizle ilgili kendilerine yönelttikleri sorularÄ± cevaplandÄ±rdÄ±. TravmayÄ± bir kez daha yaÅŸayan kÄ±zlarÄ±n, uzmanlara korkuyla, "AnlattÄ±klarÄ±mÄ±zdan sonra o çÄ±kmaz deÄŸil mi?" diye sorduklarÄ± öÄŸrenildi.

RAPOR: "RUH SAÄžLIKLARI BOZUK"

YaklaÅŸÄ±k bir ay önce, Adli TÄ±p Genel Kurulu, raporunu hazÄ±rladÄ±. Uzmanlar, kÄ±z öÄŸrencilerin taciz olayÄ±ndan etkilendikleri sonucuna vardÄ±. Raporun sonuç bölümünde, 'Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk' tanÄ±sÄ± yer aldÄ±. DavayÄ± takip eden maÄŸdur öÄŸrencilerin avukatlarÄ±ndan Nuriye Kadan, "Bu sonuç üzücü ama istismarÄ±n olduÄŸunu gösteren bir rapor" dedi.