Meteoroloji'den tedbirli olun uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, yarÄ±ndan sonra Antalya'da olacak gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in uyarÄ±yor.

Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüÄŸü Antalya Bölgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bölgede hava parçalÄ± çok bulutlu, sahil kesimlerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olacak. Ä°ç kesimler yaÄŸmurlu, yüksekleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. Gece saatlerinde ise iç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayÄ± görülecek. Gece, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ± tahmin edilen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda yer yer kuvvetlice esecek. Denizlerde ise rüzgar güney, akÅŸam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden 2 ila 4, KaÅŸ-Kumluca arasÄ±nda öÄŸleden sonra güneybatÄ±dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliÄŸi, 0.5 ila 2.0 m civarÄ±nda olacak. HavanÄ±n parçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanaklÄ± geçmesi bekleniyor. Ä°ç kesimlerde, gündüz saatlerinde kar erimelerinden dolayÄ± meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.