IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik yurt geneli operasyonda 448 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TÃ¼rkiye'nin dokuz ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 448 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±Ä°zmit, Çorum, Gaziantep, Bingöl, Hatay, Adana, Malatya, Kilis, Antalya, Van, MuÄŸla ElazÄ±ÄŸ ve AdÄ±yaman'da da benzer operasyonlar düzenlendi.ÅžanlÄ±urfa'da gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n çoÄŸunun Suriye vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Anadolu AjansÄ±, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n da çoÄŸunun yabancÄ± uyruklu olduÄŸunu aktardÄ±.