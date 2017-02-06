Ana Sayfa | YAÅžAM 06/02/2017 07:48

IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik yurt geneli operasyonda 448 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä±ÅŸid operasyonu

TÃ¼rkiye'nin dokuz ilinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 448 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±Ä°zmit, Çorum, Gaziantep, Bingöl, Hatay, Adana, Malatya, Kilis, Antalya, Van, MuÄŸla ElazÄ±ÄŸ ve AdÄ±yaman'da da benzer operasyonlar düzenlendi.ÅžanlÄ±urfa'da gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n çoÄŸunun Suriye vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Anadolu AjansÄ±, Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n da çoÄŸunun yabancÄ± uyruklu olduÄŸunu aktardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°stanbul'da korkunÃ§ olay Ã§ocuklarÄ±nÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ

Ä°stanbul'da 26 yaÅŸÄ±ndaki Hatica Tiryaki, 2 Ã§ocuÄŸunu yastÄ±kla boÄŸarak polise teslim oldu.


Meteoroloji'den tedbirli olun uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, yarÄ±ndan sonra Antalya'da olacak gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in uyarÄ±yor.

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