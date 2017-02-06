Ana Sayfa | YAÅžAM 06/02/2017 09:16

Ä°stanbul'da korkunÃ§ olay Ã§ocuklarÄ±nÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ


Ä°stanbul'da 26 yaÅŸÄ±ndaki Hatica Tiryaki, 2 Ã§ocuÄŸunu yastÄ±kla boÄŸarak polise teslim oldu.

Hatice TiryakÄ± henüz bilinmeyen bir nedenle yastÄ±kla 5 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed ve 6 aylÄ±k Rabia adlÄ± iki çocuÄŸunu yastÄ±kla boÄŸdu. ArdÄ±ndan bir akrabasÄ±nÄ± arayarak çocuklarÄ± boÄŸduÄŸunu bildirdi. Eve gelen akrabasÄ±, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. OlayÄ±n bildirilmesi üzerine BaÄŸcÄ±lar AsayiÅŸ ekipleri, Hatice Tiryaki'yi evinde gözaltÄ±na aldÄ±. SorgulamasÄ± yapÄ±lan Hatice Tiryaki, iki çocuÄŸunu boÄŸarak öldürdüÄŸünü itiraf ederken olayÄ±n nedeni hakkÄ±nda polise bilgi vermedi. Adliyeye sevk edilen Hatice Tiryaki, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli TÄ±p Kurumu'ndaki otopsilerinin ardÄ±ndan baba Murat Tiryaki tarafÄ±ndan alÄ±nan çocuklarÄ±n cenazelerinin, Kozlu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildikleri öÄŸrenildi.

 

 

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