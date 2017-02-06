Ramazan BayramÄ± ne zaman Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor? Ramazan BayramÄ± hangi gÃ¼n baÅŸlÄ±yor? Detaylar haberimizde

Ramazan bayramÄ± ne zaman baÅŸlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. On bir ayÄ±n sultanÄ± olarak kabul edilen mübarek Ramazan ayÄ± içerisinde ibadetlerini gerçekleÅŸtirecek olan vatandaÅŸlar, aynÄ± zamanda bayramÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± merak etti.

Hicri takvime göre yÄ±lÄ±n dokuzuncu ayÄ± olan Ramazan’Ä±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan merakla sorgulanÄ±yor. Her türlü hayÄ±r, rahmet ve bereketi içerisinde barÄ±ndÄ±ran Ramazan ayÄ±nÄ±n bu yÄ±lki baÅŸlangÄ±ç tarihine göre planlarÄ±nÄ± erteleyecek veya öne çekecek olan vatandaÅŸlar, “2017 Ramazan baÅŸlangÄ±cÄ± ne zaman? Ramazan bayramÄ± ne zaman?” gibi sorularÄ± sÄ±k sÄ±k dile getiriyor. VatandaÅŸlar, hem bu soru iÅŸaretlerinin yanÄ±tÄ±nÄ± hem de tüm Müslüman alemi için önemli olan diÄŸer günlerin hangi ay ve günlere denk geldiÄŸini Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Diyanet'in sayfasÄ± üzerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dini takvim listesinde üç aylarÄ±n en kÄ±ymetlisi Ramazan’Ä±n baÅŸlangÄ±ç tarihi de yer alÄ±yor.

2017 Dini takvimine göre bu yÄ±l üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayÄ± ise 27 MayÄ±s 2017'de baÅŸlayacak. Üç gün sürecek Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMÄ°

Ä°slamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayÄ±dÄ±r ve kutsal kabul edilir. Ramazan ayÄ±, bir yÄ±llÄ±k maddi ve manevi kirlerden temizleneceÄŸimiz, insanî duygularÄ±n coÅŸtuÄŸu, maddî ve mânevî bir terbiye ayÄ±dÄ±r. Ramazan, içerisinde insanlÄ±k için, “bin aydan daha hayÄ±rlÄ± olan Kadir gecesini” taÅŸÄ±yan bir aydÄ±r.

Hicrî takvimin salt ay takvimi olmasÄ± sebebiyle, bu takvimdeki aylarÄ±n mevsimlerle iliÅŸkisi yoktur; yani her ay güneÅŸ takvimine göre her yÄ±l pozisyonu deÄŸiÅŸir, ve böylece aylar mevsimler arasÄ±nda gezinir - belirli bir mevsimin ayÄ± olmazlar. Bu sebeple Ramazan ayÄ± ve oruç dönemi her yÄ±l deÄŸiÅŸir.

3 AYLAR VE ÖNEMÄ°

Üç Aylar; birbiri ardÄ±na açÄ±lan rahmet ve maÄŸfiret kapÄ±larÄ± olan Recep, Åžaban ve Ramazan ayÄ±nÄ± içinde barÄ±ndÄ±ran, Regâib kandiliyle baÅŸlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayÄ±rlÄ± Kadir gecesiyle zirveye ulaÅŸan, Ramazan bayramÄ±yla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüÅŸen manevi yükseliÅŸ ve baÄŸÄ±ÅŸlanma aylarÄ±dÄ±r.

2017 Resmi Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?

- 29 Mart 2017 - ÇarÅŸamba Günü | Üç AylarÄ±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 27 MayÄ±s 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'Ä±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 21 Haziran 2017- ÇarÅŸamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan BayramÄ± 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan BayramÄ± 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - SalÄ± Günü | Ramazan BayramÄ± 3. Gün

- 31 AÄŸustos 2017- PerÅŸembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban BayramÄ± 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban BayramÄ± 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban BayramÄ± 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban BayramÄ± 4. Gün

Kaynak: Hürriyet