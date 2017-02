Ramazan BayramÄ± ne zaman Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Detaylar haberimizde

Ramazan bayramı ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen mübarek Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, aynı zamanda bayramın ne zaman başlayacağını merak etti.

Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan’ın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Her türlü hayır, rahmet ve bereketi içerisinde barındıran Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihine göre planlarını erteleyecek veya öne çekecek olan vatandaşlar, “2017 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan bayramı ne zaman?” gibi soruları sık sık dile getiriyor. Vatandaşlar, hem bu soru işaretlerinin yanıtını hem de tüm Müslüman alemi için önemli olan diğer günlerin hangi ay ve günlere denk geldiğini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Diyanet'in sayfası üzerinden yayımladığı dini takvim listesinde üç ayların en kıymetlisi Ramazan’ın başlangıç tarihi de yer alıyor.

2017 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayı ise 27 Mayıs 2017'de başlayacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

İslamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir. Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır. Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.

Hicrî takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle, bu takvimdeki ayların mevsimlerle ilişkisi yoktur; yani her ay güneş takvimine göre her yıl pozisyonu değişir, ve böylece aylar mevsimler arasında gezinir - belirli bir mevsimin ayı olmazlar. Bu sebeple Ramazan ayı ve oruç dönemi her yıl değişir.

3 AYLAR VE ÖNEMİ

Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

2017 Resmi Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?

- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

Kaynak: Hürriyet