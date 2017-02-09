Ä°stanbul'a kara kÄ±ÅŸ geri geliyor

Ä°stanbul'da cumartesiden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sÄ±caklÄ±klarÄ±n düÅŸmeye baÅŸlayÄ±p, cumartesiden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kendini göstermesinin beklendiÄŸi belirtildi. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sÄ±caklÄ±klar düÅŸüÅŸe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n, bugünden itibaren düÅŸüÅŸe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugün en düÅŸük 6, en yüksek 8 derece olacaÄŸÄ± öngörülüyor. HavanÄ±n ise yaÄŸmurlu olmasÄ± bekleniyor. Kentte, yarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerini "kÄ±ÅŸ güneÅŸi"ne bÄ±rakmasÄ±nÄ±n beklenmesine raÄŸmen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n daha da düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. Buna göre, bugün havanÄ±n güneÅŸli, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en düÅŸük 4, en yüksek 6 derece olmasÄ± öngörülüyor.