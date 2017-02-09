AÅŸkÄ± iÃ§in Sivas'a geldi MÃ¼slÃ¼man oldu

Ä°spanya vatandaÅŸÄ± Anabelen Lainez, Sivas'a niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n ailesini ziyarete giderek MÃ¼slÃ¼man oldu.

Ä°spanya'da oturan Anabelen Lainez, iÅŸ için bu ülkeye giden SivaslÄ± Mehmet Akif Ersoy ile tanÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sürede arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± ilerleten gençler evlenmeye karar verdi. Çift, yapÄ±lan törenle niÅŸanlandÄ±. NiÅŸanlÄ±sÄ± Mehmet Akif Ersoy'un Sivas'taki ailesini ziyarete gelen Anabelen Lainez, Müslüman olmaya karar verdi. Ä°l MüftülüÄŸü'nde kendisine Ä°slam dininin temel prensipleri hakkÄ±nda özet bilgi verilen Lainez, Müftü YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Karayaka ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n huzurunda Kelime-i Åžehadet getirerek Müslüman oldu.