14 Åžubat Sevgililer gÃ¼nÃ¼ ne zaman ve nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nyada 14 Åžubat tarihinde kutlanan ve aÅŸk dolu bir gÃ¼n olan Sevgililer gÃ¼nÃ¼ne dair detaylar haberimizde

14 Åžubat, 1800 yÄ±llarda AmerikalÄ± Esther Howland'Ä±n ilk Sevgililer Günü kartÄ±nÄ± yollamasÄ±ndan bu yana çok sayÄ±da insanÄ±n kutladÄ±ÄŸÄ± toplumsal bir olay olmuÅŸtur. Bunun doÄŸal sonucu olarak olayÄ±n ticari yönü çok fazla önem kazanmÄ±ÅŸ, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandÄ±ÄŸÄ± bir dönem haline gelmiÅŸtir. Sevgililer günündeki en yaygÄ±n uygulama eÅŸe ya da sevgiliye verilen karttÄ±r. Bu kartlara sevgi mesajlarÄ±, aÅŸk ÅŸiirleri vs. yazÄ±lÄ±r. Özellikle batÄ± medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoÅŸlandÄ±klarÄ± kiÅŸilere kart gönderir. AlÄ±cÄ± kiÅŸi, içinde genellikle "Sevgilim olur musun?" yazan bu imzasÄ±z kartÄ±n kimden geldiÄŸini bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eÅŸlerine bu günün ruhu ile bütünleÅŸen, karÅŸÄ± tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin baÅŸÄ±nda çiçekler ve çikolata gelir. Sevgililer Gününü çiftler genellikle baÅŸbaÅŸa geçirirler. BaÅŸbaÅŸa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazÄ±rlanan romantik bir sofra en yaygÄ±n kutlamalardandÄ±r. Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olmasÄ± için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliÄŸi ön plana çÄ±karÄ±cÄ± kÄ±yafetler ve iç çamaÅŸÄ±rlarÄ± alÄ±rlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kÄ±rmÄ±zÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Sevgililer Günü çok sayÄ±da evlenme teklifinin de gerçekleÅŸtiÄŸi bir gündür.