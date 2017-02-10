BUDO bazÄ± seferlerini iptal etti

Bursa Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinden bazÄ±larÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30 ve 15.30, Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14.30 ve 16.30, Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (Ä°hlas) 14.30, Armutlu (Ä°hlas) - Bursa (Mudanya) 16.00, Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) 16.30 ve Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazÄ± seferleri de aynÄ± gerekçeyle iptal edilmiÅŸti.