Bu ÅŸehir -50'i gÃ¶rÃ¼yor dÄ±ÅŸarÄ±da 15 dakikadan fazla kalan Ã¶lÃ¼yor

DÃ¼nya'nÄ±n en soÄŸuk ÅŸehri olarak anÄ±lan Yakutsk'ta yaÅŸÄ±yanlar -50 derecenin altÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.

Ä°nsanoÄŸlunun yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü en soÄŸuk nokta olan Rusya'nÄ±n Yakutsk ÅŸehri, 1632 yÄ±lÄ±nda Lena Nehri kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸtur. Zengin yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran ÅŸehirde oldukça fazla insan yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor. Yakutsk ÅŸehri Sibirya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bile dünyanÄ±n en soÄŸuk ÅŸehri olma özelliÄŸini kimseye vermiyor. Ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n -50 derece olduÄŸu Sibirya'da sÄ±caklÄ±k 5 derece daha düÅŸtüÄŸünde, yani -55 dereceye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda okullar tatil ediliyor. Yakutsk ÅŸehrinin yakÄ±nlarÄ±nda bulunan ve 2010 verilerine göre 521 insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir köyde ise en düÅŸük sÄ±caklÄ±k -71,2 derece olarak ölçülmüÅŸtür. Bu veri, dünyanÄ±n en soÄŸuk yerinin Sibirya deÄŸil, Yakutsk olduÄŸunu en iyi ÅŸekilde ortaya koyuyor.