Ä°stanbul'a kara kÄ±ÅŸ geri dÃ¶nÃ¼yor kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ± mÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzeyi, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, Ä°stanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, MuÄŸla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Artvin, Gaziantep, Kilis ve ÅžanlÄ±urfa çevreleri ile BalÄ±kesir, Kastamonu ve Konya'nÄ±n kuzey kesimleri, Antalya'nÄ±n iç ve batÄ± kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, güney kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; Marmara ve kÄ±yÄ± Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceÄŸi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.