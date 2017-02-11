Ana Sayfa | YAÅžAM 11/02/2017 11:09

Ä°stanbul'a kara kÄ±ÅŸ geri dÃ¶nÃ¼yor kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ± mÄ±


Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzeyi, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, Ä°stanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, MuÄŸla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Artvin, Gaziantep, Kilis ve ÅžanlÄ±urfa çevreleri ile BalÄ±kesir, Kastamonu ve Konya'nÄ±n kuzey kesimleri, Antalya'nÄ±n iç ve batÄ± kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, güney kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; Marmara ve kÄ±yÄ± Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceÄŸi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

 

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Yurt geneli hava durumu 11 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n hava sÄ±caklarÄ± dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Pek Ã§ok ilde yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.


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