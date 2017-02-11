Yurt geneli hava durumu 11 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n hava sÄ±caklarÄ± dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Pek Ã§ok ilde yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden, iç ve doÄŸu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve kÄ±yÄ± Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5

Ä°stanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve devamÄ±nda akÅŸam saatlerinden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. 4

Bursa: Çok bulutlu 6

Ä°zmir: Çok bulutlu 12

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren iç ve batÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Samsun: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± ve hafif olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve hafif olmak üzere yaÄŸmur, akÅŸam saatlerinden sonra ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

Erzurum: Çok bulutlu -2

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5