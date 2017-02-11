Dur ikazÄ±na uymadÄ± polise Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±

KÃ¼tahya'da 26 yaÅŸÄ±ndaki Yunus Ä°biÅŸ yÃ¶netimindeki otomobil, polislerin denetim yaptÄ±ÄŸÄ± noktada durmayarak gÃ¶revli polis memuruna Ã§arptÄ±. Polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, polis memuru hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Olay sabah saatlerinde Çevreyolu Kütahya Belediyesi Hekim Sinan TÄ±bbi Bitkiler AraÅŸtÄ±rma Merkezi önünde meydana geldi. TavÅŸanlÄ± Ä°lçesi istikametinden kent merkezine gelen Yunus Ä°biÅŸ yönetimindeki 43 AG 753 plakalÄ± otomobil, polislerin denetim amacÄ±yla oluÅŸturduklarÄ± noktada durmayarak, elinde otomatik silahla uygulama yapan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamakla görevli polis memuru Abdullah MayÄ±r'a çarptÄ±. Kütahya Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžubesi'nde görevli polis memuru Abdullah MayÄ±r aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Otomobil de orta refüjde durdu. Olayda hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yunus Ä°biÅŸ de polisler tarafÄ±ndan aynÄ± hastaneye götürüldü. Ä°biÅŸ'in gerekli tedavisinin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, denetim noktasÄ±nÄ± fark etmeyerek polise çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi.