14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ en anlamlÄ± ve en Ã¶zel mesajlarÄ±

14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ne sadece 2 gÃ¼n kaldÄ±. Siz de bu aÅŸk dolu gÃ¼nde sevdiÄŸiniz kiÅŸiye mesaj atmak istiyorsanÄ±z haberimizden yararlanabilirsiniz

Sevgililer gününde siz de sevdiklerinize karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ±zÄ± mesajla anlatmak istiyorsanÄ±z sizler için derlenen mesajlara göz atabilirsiniz.

*Sen günesin doÄŸduÄŸu, karanlÄ±ÄŸÄ±n bittiÄŸi yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Seni ne kadar sevdiÄŸimi merak ediyorsan, yaÄŸan yaÄŸmurun her damlasÄ±nÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸ, tutamadÄ±ÄŸÄ±n her yaÄŸmur damlasÄ± kadar seviyorum seni…

* BazÄ± insanlarÄ±n sesinde mutluluk gizli. Ä°ÅŸte sen de o insanlarÄ±n en mühimisin benim için aÅŸkÄ±m. SevdiÄŸim sevgililer günün kutlu olsun.

* Yar deyince kalem elden düÅŸüyor. Gözlerim görmüyor aklÄ±m ÅŸaÅŸÄ±yor. Lambada titreyen alev üÅŸüyor. aÅŸk’a hudut çizilmiyor sevdiÄŸim. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceÄŸi kadar özelsin.

* BazÄ± aÅŸklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiÄŸini bilirsin, okyanuslar bile kÄ±skanÄ±r sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

* Bir güzele, güzelliÄŸini hatÄ±rlatmak isterdim. aynalardan evvel… DünyanÄ±n en güzeli sevgililer günün kutlu olsun.

* Bir damla gözyaÅŸÄ± olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarÄ±ndan süzülüp, dudaklarÄ±nda ölmek isterdim.

* Mürekkepten denizler, kaÄŸÄ±ttan gemiler yaptÄ±m. Sonra ismini her yere yazdÄ±m. Ä°smini yazÄ±nca seni sevdiÄŸimi sandÄ±n, ben seni sevmedim sana taptÄ±m!...

* Seni her düÅŸündüÄŸümde kalbime bir yÄ±ldÄ±z çiziyorum. Benim ÅŸimdi kaç yÄ±ldÄ±zÄ±m var biliyor musun? Benim artÄ±k bir gökyüzüm var..

* YaÅŸamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak deÄŸil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

* Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadÄ±labilecek hazzÄ±n en doyumsuz olanÄ±ydÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m, koklanabilecek en güzel koku, görebileceÄŸim en güzel görüntü, sevdalarÄ±n en deriniydi yaÅŸanmÄ±ÅŸlardan, duyulabilecek en ilk sÄ±caklÄ±k. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teÅŸekkür binlerce sevgi sana...

* Denizi içerken maviler takÄ±ldÄ± boÄŸazÄ±ma, karaya vuran balÄ±k gibi çÄ±rpÄ±nÄ±yorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...

* Sana bahçeden gül deÄŸil, güneÅŸten atom koparÄ±p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Seni yÄ±ldÄ±zlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar eriÅŸilmezsin ama bir farkÄ±n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanÄ± oldun, gece gökyüzünde parlayan yÄ±ldÄ±zÄ±m, sabah ise ruhuma doÄŸan güneÅŸim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceÄŸim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Parlayan her günün sabahÄ±nda içimde gözlerini görebilmek aÅŸkÄ± olmasa, inan hiç bir ÅŸeye deÄŸmezdi yaÅŸamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Dün gece sen uyurken kÄ±zÄ±la boyadÄ±m denizleri, uçurumdan attÄ±m sessizliÄŸi, haber saldÄ±m rüzgârlara fÄ±sÄ±ldasÄ±nlar seni ne çok sevdiÄŸimi ve özlediÄŸimi.

* NasÄ±l ki uzaktaki yÄ±ldÄ±z parlak gelirse insana, uzakta olduÄŸun için tutkunum sana! HanÄ± en güzel asklar imkânsÄ±z gelir ya insana, imkânsÄ±z olduÄŸun için tutkunum sana.