Cemre ne demek ilk cemre nereye ve ne zaman dÃ¼ÅŸecek

Herkes tarafÄ±ndan merakla beklenen cemre ilk nereye ve ne zaman dÃ¼ÅŸecek, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler haberimizde

Cemre ne zaman düÅŸecek sorusu, baharÄ±n geliÅŸini merakla bekleyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer aldÄ±. Mitolojik bir anlam taÅŸÄ±yan cemre, kelime manalarÄ± ile de dikkat çekiyor. Dini olarak topraÄŸa düÅŸen nur olarak ifade edilen bu inanÄ±ÅŸ rivayetlerde kendisine yer buluyor. Halk arasÄ±nda, Cemrenin topraÄŸa düÅŸmesiyle birlikte toprak altÄ±nda fosforlu ve parlayan cisimlerin görüldüÄŸü de rivayetler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

CEMRE NE ZAMAN DÜÅžECEK?

HalkÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±nda yaygÄ±n olarak baharÄ±n müjdecisi olarak bilinen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± olayÄ±na cemre denir. Cemre'nin birer hafta arayla havaya, suya ve topraÄŸa düÅŸtüÄŸüne inanÄ±lÄ±r. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Åžubat), ikincisi suya (26-27 Åžubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) topraÄŸa düÅŸer. Her cemrenin düÅŸüÅŸüyle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± artar, cemrelerin arasÄ±nda ise sÄ±caklÄ±kta küçük bir düÅŸüÅŸ görülür.

CEMRE NEDÄ°R?

Cemre, kelime karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak kor halindeki ateÅŸ anlamÄ±na gelir. DiÄŸer bir anlamÄ± ise, MüslümanlarÄ±n hac sÄ±rasÄ±nda Mina vadisinde attÄ±ÄŸÄ± taÅŸlardan meydana gelen yÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r. Divan ÅŸairlerinin, cemre zamanlarÄ±nda baharÄ±n gelmesi dolayÄ±sÄ±yla önemli kiÅŸilere yazdÄ±klarÄ± övgü ÅŸiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralÄ±kla havaya, suya ve topraÄŸa düÅŸtüÄŸü inanÄ±lan Ä±sÄ±tÄ±cÄ± (Ä±sÄ±l) güç veya sÄ±caklÄ±k yükselmesi olarak tanÄ±mlanÄ±r.

BazÄ± kaynaklara göre, cemre sözcüÄŸüyle adlandÄ±rÄ±lan sayÄ±lÄ± günlerin, takvim klimatolojisine nasÄ±l girdiÄŸi bilinmiyor. Cemrelerin, yÄ±lÄ±n 180 gün süren soÄŸuk yarÄ±sÄ± olarak ayÄ±rt edilen KasÄ±m döneminin 100.gününden sonra, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynaÄŸÄ±yla açÄ±klama düÅŸüncesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± söylenebilir. Birinci cemrenin 20 Åžubat'ta havaya, ikinci cemrenin 27 Åžubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artÄ±k yÄ±llarda 5 Mart) topraÄŸa düÅŸtüÄŸü varsayÄ±lÄ±r. Ä°stanbul'da 60 yÄ±llÄ±k dönem için yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma , cemrelerin kÄ±ÅŸtan bahara geçilirken ortalama sÄ±caklÄ±k eÄŸrilerinin yükselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±yla çakÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur. Cemreler arasÄ±ndaki günlerdeyse, sÄ±caklÄ±klarda az da olsa bir düÅŸüÅŸ olduÄŸu saptanmÄ±ÅŸ. AynÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre her üç cemre dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasÄ±lÄ±kla, iki cemre dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndaysa %74 olasÄ±lÄ±kla belirgin bir Ä±sÄ±nma gerçekleÅŸmiÅŸ. Cemrenin tÄ±ptaki anlamÄ± ise halk arasÄ±nda karakabarcÄ±k, kabarcÄ±k, kabarcuki ateÅŸgöynüÄŸü ya da yanÄ±kara adlarÄ±yla bilinen iltihaplÄ± çÄ±ban olarak tanÄ±mlanÄ±yor.