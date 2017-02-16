Yurt geneli hava durumu 16 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde haftasonuna kadar yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor.

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Önümüzde ki bir iki gün çok fazla yaÄŸÄ±ÅŸ yok. Hafta sonu'da Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±na yaÄŸmur gelecek. Akdeniz bol güneÅŸli önümüzdeki üç günlük dönemde gökyüzünün durumu çok fazla deÄŸiÅŸmiyor. SÄ±caklÄ±k bir kaç derece artÄ±yor. Ä°ç Anadolu'da da hava açmaya baÅŸlayacak ancak bu günlerde hem sÄ±fÄ±r dereceler var hemde bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor yaÄŸÄ±ÅŸ kesti. Karadeniz'in neredeyse tamamÄ±nda kar var. Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de kuvvetli hayatÄ± etkileyebilecek yüksek köy yollarÄ±nÄ± kapatabilecek seviyede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±. Cuma günü zayÄ±flÄ±yor cumartesi kesiyor. DoÄŸu Anadolu'da dar bir alanda Van Hakkari çevrelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Hakkari'de kar cuma günü de görülecek. GüneydoÄŸu'da parçalÄ± bulutlu az bulutlu bir gökyüzü var. Siirt çevrelerinde kar cuma günü kesmiÅŸ olur.

Kaynak: CNN Türk