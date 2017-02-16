Adres beyanlarÄ±na iliÅŸkin itiraz baÅŸvurusu iÃ§in en son tarih 26 Åžubat

T.C. Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu uyardÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± halde yurtdÄ±ÅŸÄ± seÃ§men listesinde yer almayan vatandaÅŸlarÄ±n, daha Ã¶nce de bildirildiÄŸi Ã¼zere Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nda oy kullanabilmek amacÄ±yla ÅŸahsen adres beyanlarÄ±na iliÅŸkin itiraz baÅŸvurusunda bulunmalarÄ± gerekmekte. Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama

Avrupa AjansÄ± (AVA) LONDRA- T.C. Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: "DeÄŸerli VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü, 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00’den itibaren https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp?_afrLoop=1490797124098342 baÄŸlantÄ±sÄ±nda ilan edilecektir. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± halde yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen listesinde yer almayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, daha önce de bildirildiÄŸi üzere Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nda oy kullanabilmek amacÄ±yla en geç 26 Åžubat 2017 günü saat 12:00’ye kadar ÅŸahsen adres beyanlarÄ±na iliÅŸkin itiraz baÅŸvurusunda bulunmalarÄ± gerekmektedir (Posta ile yapÄ±lacak baÅŸvurularÄ±n kabulüne imkan bulunmamaktadÄ±r). YurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸünde yer almayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olabilecek yoÄŸunluÄŸu göz önünde bulundurarak, baÅŸvurularÄ±nÄ± son güne bÄ±rakmamalarÄ± ve belirtilen süre dahilinde bir an önce baÅŸvurularÄ±nÄ± yapmalarÄ± özellikle rica olunur. SaygÄ±yla duyurulur. T.C. Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu"