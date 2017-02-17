Yurt geneli hava durumu 17 Åžubat 2017

Yurt genelinde kuvvetli basÄ±ncÄ±n etkisi sÃ¼rÃ¼yor, havalardaki kirlilik daha Ã§ok hissediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar sadece Karadeniz'de gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken diÄŸer bÃ¶lgelerde gÃ¼neÅŸli veya bulutlu hava hakim.

Marmara ve Ege'de rüzgar zayÄ±fladÄ±. Yüksek basÄ±nç var, havada kirletici konsantrasyonu da arttÄ±rÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, cumartesi günü de aynÄ± ÅŸekilde, pazar akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±ndan ve kÄ±yÄ± Ege'den yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da güneÅŸ alÄ±yor. Yüksek basÄ±nç etkisiyle sabah saatlerinde yoÄŸun olmak üzere özellikle Ä°ç Anadolu!da sis oluÅŸuyor. Sis bir anlamda hava kirliliÄŸidir unutmayÄ±n. Karadeniz'in doÄŸusunda zayÄ±f kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± öÄŸle ve öÄŸleden sonrasÄ±na kadar devam edecek. GümüÅŸhane, Bayburt dolaylarÄ±nda gündüz sÄ±caklÄ±k 0 derecenin altÄ±nda, hafta sonu yaÄŸÄ±ÅŸ kesiyor, sÄ±caklÄ±k tÄ±rmanÄ±yor. DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde bulutlar var, güneyinde ise az bulutlu, çok güneÅŸli bir hava olacak. GüneydoÄŸu'da aynÄ± ÅŸekilde bol bol güneÅŸ alÄ±yor. SÄ±caklÄ±k birkaç derece arttÄ±.Hissedilir artÄ±ÅŸ hafta sonu özellikle GüneydoÄŸu'da olacak.