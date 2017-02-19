SÄ±caklÄ±klar artÄ±yor yurt geneli hava durumu 19 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde sÄ±caklÄ±klar hissedilir derecede artacak.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artacak, batÄ± bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara:

ParçalÄ± ve az bulutlu 10

Ä°stanbul:

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Ä°zmir:

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana:

Az bulutlu 18

Antalya:

ParçalÄ± ve az bulutlu 17

Samsun:

ParçalÄ± ve az bulutlu 14

Trabzon:

ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Erzurum:

ParçalÄ± ve az bulutlu -5

DiyarbakÄ±r:

ParçalÄ± ve az bulutlu 10 - Ä°STANBUL