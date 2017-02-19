Ana Sayfa | YAÅžAM 19/02/2017 12:49

BakÄ±n TÃ¼rkiye yasak aÅŸk konusunda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yormuÅŸ


Yasak iliÅŸki sitesi The Ashley Madison, "yasak aÅŸk" konusunda Ã¼lkelerin ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ortaya koydu. Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye yasak aÅŸka kabul etmeyen MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler arasÄ±nda ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.

Yasak iliÅŸki sitesi The Ashley Madison'un hacklenmesi evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki konusunda ülkelere göre deÄŸiÅŸen istatistikleri de ortaya döktü. Siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan sitenin yaklaÅŸÄ±k 40 milyon üyesinin ad, soyad ile kiÅŸilik özellikleri ve bazÄ± kiÅŸilere ait banka bilgileri deÅŸifre olmuÅŸtu. DeÅŸifre olan üyelerin büyük çoÄŸunluÄŸu ABD ve Ä°ngiltere'de bulunuyor. Pew AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada ABD'de yasak iliÅŸkiyi kabul edilemez olarak görenlerin oranÄ± yüzde 84 iken Ä°ngiltere'de yüzde 76. Yasak iliÅŸkiye en olumsuz bakÄ±lan ülke ise Filistin. SÄ±ralanan ilk 12 ülke arasÄ±nda Müslüman ülke olarak sadece Filistin ve Türkiye bulunuyor. Türkiye yasak iliÅŸkiye en soÄŸuk bakan ikinci ülke. Türkiye'de yüzde 94 ile evlilik dÄ±ÅŸÄ±nda bir yasak iliÅŸki kabul edilemez olarak görülüyor. Son sÄ±rada bulunan Fransa'da çoÄŸunluk yasak iliÅŸkiyi ‘normal' karÅŸÄ±lÄ±yor. Kabul edilemez olarak görenlerin oranÄ± yüzde 50'nin altÄ±nda.

Ä°ÅŸte o istatistik: 

 

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