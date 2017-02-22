Ana Sayfa | YAÅžAM 22/02/2017 12:51

EÅŸlerinden boÅŸanan Ã‡inli kadÄ±nlar daha Ã¶lmeden mezara giriyorlar iÅŸte nedeni


EÅŸlerinden boÅŸanan Ã‡inli kadÄ±nlar acÄ±larÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kabilmek iÃ§in Ã¶lmÃ¼ÅŸ gibi topraÄŸa uzanÄ±p meditasyon yapÄ±yorlar.

Çinliler ilginç bir meditasyon yöntemiyle yine ÅŸaÅŸÄ±rtamayÄ± baÅŸardÄ±. EÅŸilerinden ayrÄ±lan Çinli kadÄ±nlar, acÄ±larÄ±yla baÅŸa çÄ±kabilmek ve yeniden doÄŸuÅŸ için ölmeden mezar için eÅŸilen topraÄŸa yatÄ±p meditasyon yaptÄ±. Mezar meditasyonu, Liu Taijie tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ. Taijie yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kadÄ±nlarÄ±n acÄ±larÄ±yla baÅŸa çÄ±kabilmesi için ve deprasyondan kurtulabilmeleri için bu meditasyon yöntemini geliÅŸtirdiÄŸini söyledi. Meditasyonun felsefesini açÄ±klayan Taijie, "bir erkek ya da kadÄ±n eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda zaten kendisini ölüme yakÄ±n hisseder. Meditasyonu yapan öÄŸrencilerim ölümü deneyimlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

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Yurt geneli hava durumu 22 Åžubat 2017

Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Hafta ortasÄ±nda bulunduÄŸumuz bugÃ¼n, Karadeniz BÃ¶lgesi hariÃ§ tÃ¼m yurtta parÃ§alÄ± bulutlu bir hava olacak. Karadeniz BÃ¶lgesiâ€™nin ise tamamÄ±nda yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. Hafta sonu DoÄŸu Anadolu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgeleri hariÃ§ tÃ¼m yurt yaÄŸmura teslim olacak.


HÄ±z tutkununa mahkemeden 30 ay hapis cezasÄ±

Almanya'da 200 km'nin Ã¼zerine Ã§Ä±kan 40 yaÅŸÄ±ndaki hÄ±z tutkununa 30 ay hapis cezasÄ± verildi.


Yurt geneli hava durumu 21 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeyinde aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi sÃ¶yleniyor.