EÅŸlerinden boÅŸanan Ã‡inli kadÄ±nlar daha Ã¶lmeden mezara giriyorlar iÅŸte nedeni

EÅŸlerinden boÅŸanan Ã‡inli kadÄ±nlar acÄ±larÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kabilmek iÃ§in Ã¶lmÃ¼ÅŸ gibi topraÄŸa uzanÄ±p meditasyon yapÄ±yorlar.

Çinliler ilginç bir meditasyon yöntemiyle yine ÅŸaÅŸÄ±rtamayÄ± baÅŸardÄ±. EÅŸilerinden ayrÄ±lan Çinli kadÄ±nlar, acÄ±larÄ±yla baÅŸa çÄ±kabilmek ve yeniden doÄŸuÅŸ için ölmeden mezar için eÅŸilen topraÄŸa yatÄ±p meditasyon yaptÄ±. Mezar meditasyonu, Liu Taijie tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ. Taijie yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kadÄ±nlarÄ±n acÄ±larÄ±yla baÅŸa çÄ±kabilmesi için ve deprasyondan kurtulabilmeleri için bu meditasyon yöntemini geliÅŸtirdiÄŸini söyledi. Meditasyonun felsefesini açÄ±klayan Taijie, "bir erkek ya da kadÄ±n eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda zaten kendisini ölüme yakÄ±n hisseder. Meditasyonu yapan öÄŸrencilerim ölümü deneyimlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.