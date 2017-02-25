Ana Sayfa | YAÅžAM 25/02/2017 09:22

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±


Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara ve Ege iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, yurdun bazÄ± kesimleri için yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu. YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± yer yer çok bulutlu, Marmara, BatÄ± Karadeniz, Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile MuÄŸla, Amasya ve Giresun çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'da buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. RüzgarÄ±n genellikle güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (50-70 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 19

Adana: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 20

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Erzurum: Az bulutlu 3

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 17

 

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