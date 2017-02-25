Milli Piyango bÃ¼yÃ¼k ikramiyesini sadece bir kiÅŸi kazandÄ±

Milli Piyango'nun yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸe gÃ¶re bu hafta 5 milyon 868 bin 75 kuruÅŸ olan bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi sadece bir kiÅŸi kazandÄ±.

Milli Piyango Ä°daresince düzenlenen SayÄ±sal Loto'nun bu haftaki çekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±.Bin 59'uncu hafta çekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar 13, 20, 25, 28, 30 ve 48 olarak belirlendi.SayÄ±sal Loto'nun bu haftaki çekiliÅŸinde 6 bilen bir kiÅŸi, 5 milyon 632 bin 868 lira 75 kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ä°KRAMÄ°YE TRABZON'A GÄ°TTÄ°

Milli Piyango Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu haftaki çekiliÅŸte 5 bilen 164 kiÅŸi 5 bin 269 lira 10'ar kuruÅŸ, 4 bilen 9 bin 76 kiÅŸi 72 lira 15'er kuruÅŸ, 3 bilen 166 bin 930 kiÅŸi 10 lira 95'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.Büyük ikramiyeyi kazanan kiÅŸinin kuponunu, Trabzon Ortahisar'dan yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.