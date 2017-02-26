Ã‡Ä±lgÄ±n kadÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ± bÃ¶yle kutladÄ±

25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n 9 senelik birlikteliÄŸini tek kalemde sildi. BoÅŸanmasÄ±nÄ± gelinliÄŸini yakarak kutladÄ±.
Katlynn McKee isimli 25 yaÅŸÄ±ndaki genç kadÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ± gelinliÄŸini yakarak kutladÄ±. ÖzgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren genç kadÄ±n, gelinliÄŸini yaktÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.16 yaÅŸÄ±ndan bu yana beraber olduÄŸu sevgilisiyle evlenip 4 yÄ±l evli kalan Katlynn McKee, yanÄ±nda getirdÄŸi bir bidon benzin ile gelinliÄŸini yaktÄ±. GelinliÄŸini yakarken eÄŸlendiÄŸi gözlerden kaçmayan genç kadÄ±n, bu anlarÄ± ölümsüzleÅŸtirmeyi de unutmadÄ±.