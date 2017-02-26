Ana Sayfa | YAÅžAM 26/02/2017 12:38

Ã‡Ä±lgÄ±n kadÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ± bÃ¶yle kutladÄ±


25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n 9 senelik birlikteliÄŸini tek kalemde sildi. BoÅŸanmasÄ±nÄ± gelinliÄŸini yakarak kutladÄ±.

Katlynn McKee isimli 25 yaÅŸÄ±ndaki genç kadÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ± gelinliÄŸini yakarak kutladÄ±. ÖzgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren genç kadÄ±n, gelinliÄŸini yaktÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.16 yaÅŸÄ±ndan bu yana beraber olduÄŸu sevgilisiyle evlenip 4 yÄ±l evli kalan Katlynn McKee, yanÄ±nda getirdÄŸi bir bidon benzin ile gelinliÄŸini yaktÄ±. GelinliÄŸini yakarken eÄŸlendiÄŸi gözlerden kaçmayan genç kadÄ±n, bu anlarÄ± ölümsüzleÅŸtirmeyi de unutmadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Milli Piyango bÃ¼yÃ¼k ikramiyesini sadece bir kiÅŸi kazandÄ±

Milli Piyango'nun yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸe gÃ¶re bu hafta 5 milyon 868 bin 75 kuruÅŸ olan bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi sadece bir kiÅŸi kazandÄ±.


Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara ve Ege iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ±

GÃ¼lbey, Ermeni Mezalimi ve HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ± eylemleri bir terÃ¶rizmdir

ASÄ°MDER Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼lbey, HocalÄ± katliamÄ±, Bu bir terÃ¶rizmdir. YapÄ±lan katliamÄ±n sorumlusu o dÃ¶nem gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kuvvetlerin baÅŸÄ±nda bulunan Serj Sarkisyan ÅŸu anda Ermenistan'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ±. Biz Sarkisyan aleyhine Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne dava aÃ§tÄ±k, davamÄ±z devam ediyor. PKK KÃ¼rtlerin PKK'sÄ± deÄŸil Ermenilerin PKK'sÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda PKK 1915'in intikamÄ±nÄ± alÄ±yor