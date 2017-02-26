DoÄŸan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na son 17 yÄ±lda en Ã§ok o isim verildi

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re TÃ¼rkiye'de son 17 yÄ±lda doÄŸan kÄ±z Ã§ocuklara Zeynep ismi veriliyor

AA muhabirinin Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) ile Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü verilerinden yaptÄ±ÄŸÄ± derlemeye göre, 2016 yÄ±lÄ±nda doÄŸan bebeklere en fazla verilen isim sÄ±ralamasÄ±nda kÄ±z isimlerinde ilk sÄ±rayÄ± yine "Zeynep" aldÄ±.KÄ±z bebeklere en fazla konulan isimler arasÄ±nda 2000'den itibaren hep ilk sÄ±rada yer alan "Zeynep" ismi, 2006 yÄ±lÄ±nda birinciliÄŸi "Elif"e kaptÄ±rdÄ± ancak 2007'de yeniden birinci sÄ±raya yerleÅŸerek o yÄ±ldan bu yana zirveden inmedi.

TÜÄ°K'in doÄŸum tarihine göre en fazla kullanÄ±lan 100 isim sÄ±ralamasÄ±nda, geçen yÄ±l "Elif" en fazla verilen ikinci kÄ±z ismi olurken, bunu sÄ±rasÄ±yla "Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Nehir, Ecrin ve Eylül" takip etti. Geçen yÄ±l, "YaÄŸmur, Meryem, Nisanur, Asya, Hira Nur, Belinay, Raiba, Esila, Hira ve BuÄŸlem" de kÄ±z bebeklere en fazla verilen isimler arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Erkeklerde favori isim "Yusuf"

Erkek bebeklere en fazla verilen isim ise "Yusuf" oldu. En fazla verilen isim sÄ±ralamasÄ±nda Yusuf ismini "Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza ve Mehmet" adlarÄ± takip etti. "Emir, Muhammed Ali, Muhammed, Ali, ÇÄ±nar, Kerem, YiÄŸit, Ayaz, ErtuÄŸrul ve Ömer Asaf" da geçen yÄ±l doÄŸan bebeklere en fazla konulan isimler oldu.

En çok kullanÄ±lan isimler

Bu arada, Türkiye genelinde nüfus kütüklerine kayÄ±tlÄ± isimlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sayÄ±sal açÄ±dan en fazla kayÄ±tlÄ± kadÄ±n ismi "Fatma, AyÅŸe, Emine, Hatice ve Zeynep", erkek ismi ise "Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin" oldu.

Resmi kayÄ±tlara göre Türkiye'de en fazla kullanÄ±lan soyadÄ± ise "YÄ±lmaz". Bunu sÄ±rasÄ±yla "Kaya, Demir, Çelik, Åžahin, YÄ±ldÄ±z, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Öztürk, AydÄ±n, Özdemir, Arslan, DoÄŸan, KÄ±lÄ±ç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, ÅžimÅŸek, Polat, Özcan, Korkmaz, ÇakÄ±r, ErdoÄŸan" soy isimleri takip etti.