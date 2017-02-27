Yurt geneli hava durumu 27 Åžubat 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara ve Ege'de hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklenirken, Akdeniz ve Ä°Ã§ Anadolu'nun az bulutlu olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. DoÄŸu Anadolu, Karadeniz ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da ise sis ve buzlanma olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Yeni haftanÄ±n ilk gününde yurdun büyük kÄ±smÄ± güneÅŸ alÄ±yor. Pazar günü düÅŸen sÄ±caklÄ±klar kuzey bölgelerde birkaç derece artÄ±yor. Marmara Bölgesinde 13-15 dereceleri hatta birkaç derece üzerine çÄ±kan sÄ±caklÄ±klar var. Yine Karadeniz'de sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri 14-15 dereceyi bulabiliyor. Ege'de bulutlar biraz artacak ancak salÄ± ve çarÅŸamba günü bu bulutlar daÄŸÄ±lÄ±yor.

MARMARA

ParçalÄ± ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve BalÄ±kesir'in batÄ± kesimlerinin sabah saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doÄŸusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

ParçalÄ± ve çok bulutlu, AydÄ±n ve Ä°zmir çevreleri, MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± ilçeleri ile Manisa’nÄ±n güney çevrelerinin hafif olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENÄ°Z

ParçalÄ± ve az bulutlu, BatÄ± Akdeniz'in parçalÄ± ve çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°Ç ANADOLU

ParçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

BATI KARADENÄ°Z

ParçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

DOÄžU ANADOLU

ParçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoÄŸusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoÄŸu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.