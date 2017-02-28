Yurt geneli hava durumu 28 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, yurt genelinde bugÃ¼n parÃ§alÄ± bulutlu bir hava hakim ve orta kuvvette rÃ¼zgar esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, batÄ± ve güney kesimlerin parçalÄ± ve çok bulutlu, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgesinde çoÄŸunlukla kuzey yönlü orta kuvvetli ve altÄ±nda rüzgarlar var. Akdeniz'de biraz bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Ä°ç Anadolu ise bol bol güneÅŸ alÄ±yor. SÄ±caklÄ±k Akdeniz'de 20 dereceyi aÅŸmÄ±ÅŸ durumda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n düÅŸüÅŸü bu iki bölgemizde de perÅŸembe günü olacak. YaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. Karadeniz bölgesinde bol bol güneÅŸ alÄ±yor. ÇarÅŸamba günü orta Karadeniz'de sÄ±caklÄ±k Akdeniz'i aratmayacak. 22 23 derecelere Samsun çevreleri bulacak. DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer yoÄŸunlaÅŸan bulutlar var. GüneydoÄŸu ise çoÄŸunlukla güneÅŸ alÄ±yor. ÇarÅŸamba bulutlar biraz artacak. Malatya çevreleriyle GüneydoÄŸu'ya yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. PerÅŸembe bu iki bölgemizde de yaÄŸÄ±ÅŸ etki alanÄ±nÄ± geniÅŸletecek.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 10

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 16

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 19

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 25

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu 20

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 6

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 19