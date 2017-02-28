3 milyona yakÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± kuponu bir sene sonra arabasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Avustralya'da oynadÄ±ÄŸÄ± loto kuponunu arabada unutan ve 1 sene sonra temizlik yaparken bulan tahlili 2.8 ikramiye kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Avustralya'da adÄ± açÄ±klanmayan bir kiÅŸinin, bir yÄ±l önce oynayÄ±p arabasÄ±nÄ± temizlerken bulduÄŸu sayÄ±sal loto kuponundan büyük ikramiye kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Talihlinin loto kuponunu bir alÄ±ÅŸveriÅŸ torbasÄ±nÄ±n içinde bulduktan sonra, oynadÄ±ÄŸÄ± rakamlarÄ± internetten kontrol ettiÄŸi ve 1 milyon Avustralya dolarÄ±ndan fazla (yaklaÅŸÄ±k 2.8 milyon lira) ikramiye kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸi açÄ±klandÄ±. Loto talihlisi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Eski torbalarÄ± doÄŸrudan çöpe atmadÄ±ÄŸÄ±m için memnunum" dedi.New South Wales eyaletindeki Newcastle kentinde yaÅŸayan talihli bileti 414 gün boyunca unuttuÄŸu için "kendisini biraz aptal hissettiÄŸini" söyledi ve "ParayÄ± bir yÄ±l önce alabilecek olmam beni üzmüyor. En azÄ±ndan ÅŸimdi aldÄ±m" dedi.BBC Türkçe'nin haberine göre; talihlinin parayÄ± çocuklarÄ±nÄ±n ev ödemeleri ve torunlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi için kullanacaÄŸÄ± ifade edildi. Kazanan kuponun oynandÄ±ÄŸÄ± bakkalÄ±n sahibi Cherly Tuckerman da, talihlinin ortaya çÄ±kmasÄ±yla rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve "Son bir yÄ±lda kaç müÅŸterinin talihlinin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸuna inanamazsÄ±nÄ±z" dedi.