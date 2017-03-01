Yurt geneli hava durumu 1 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.

Marmara ve Ege bölgesinde lodosta sÄ±caklÄ±k tÄ±rmandÄ±. 16 17 18 dereceleri Marmara'da buluyor. Ege'de 20 dereceye ulaÅŸÄ±yor. Ancak perÅŸembe günü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar gelecek cumaya kalmÄ±yor. Akdeniz bölgesinde biraz bulutlar artacak. PerÅŸembe gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar var bölgenin orta ve batsÄ±nda. Ä°ç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis etkili perÅŸembe yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. Cuma gök gürültülü saÄŸanaÄŸa dönüyor. Karadeniz'in tamamÄ± bol güneÅŸli Samsun çevrelerinde sÄ±caklÄ±k Akdeniz'i aratmÄ±yor. 20 dereceyi buluyor üzerine çÄ±kÄ±yor. PerÅŸembe günü Bolu çevreleri cuma günü ise neredeyse bölgenin tamamÄ± Ä±slanacak. DoÄŸu Anadolu bölgesinde Malatya ElazÄ±ÄŸ çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ var. YaÄŸÄ±ÅŸ perÅŸembe etki alanÄ±nÄ± geniÅŸletir cuma tamamÄ±na yayÄ±lÄ±r. GüneydoÄŸu'da da perÅŸembe cuma yaÄŸÄ±ÅŸlar olacak.

Kaynak: CNNTÜRK