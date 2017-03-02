Ana Sayfa | YAÅžAM 02/03/2017 12:14

DÃ¼nyada bir ilk bu genelevde hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebekler var


Barcelona'da aÃ§Ä±lan genelev diÄŸerlerinden Ã§ok farklÄ±. Avrupa'da bir ilk olan genelevde hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebekler Ã§alÄ±ÅŸacak.

Barcelona'da hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebeklerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk genelev açÄ±ldÄ±. Geneleve giden erkekler, hayat kadÄ±nlarÄ± yerine gerçek insana benzeyen ÅŸiÅŸme bebekler ile cinsel iliÅŸkiye giriyorlar. Genelevin Avrupa'da bu ÅŸekilde hizmet veren ilk genelev olduÄŸu iddia ediliyor. MüÅŸteriler daha önceden telefon ile randevu alÄ±p iliÅŸkiye girecekleri ÅŸiÅŸme bebeÄŸin nasÄ±l giydirileceÄŸini de söyleyebiliyor. Hijyenik olduklarÄ± belirtilen ÅŸiÅŸme bebekler ile iliÅŸkiye girmek için ÅŸirket yetkilileri müÅŸterilere kondom takmalarÄ±nÄ± öneriyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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