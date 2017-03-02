DÃ¼nyada bir ilk bu genelevde hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebekler var

Barcelona'da aÃ§Ä±lan genelev diÄŸerlerinden Ã§ok farklÄ±. Avrupa'da bir ilk olan genelevde hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebekler Ã§alÄ±ÅŸacak.

Barcelona'da hayat kadÄ±nlarÄ± yerine ÅŸiÅŸme bebeklerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk genelev açÄ±ldÄ±. Geneleve giden erkekler, hayat kadÄ±nlarÄ± yerine gerçek insana benzeyen ÅŸiÅŸme bebekler ile cinsel iliÅŸkiye giriyorlar. Genelevin Avrupa'da bu ÅŸekilde hizmet veren ilk genelev olduÄŸu iddia ediliyor. MüÅŸteriler daha önceden telefon ile randevu alÄ±p iliÅŸkiye girecekleri ÅŸiÅŸme bebeÄŸin nasÄ±l giydirileceÄŸini de söyleyebiliyor. Hijyenik olduklarÄ± belirtilen ÅŸiÅŸme bebekler ile iliÅŸkiye girmek için ÅŸirket yetkilileri müÅŸterilere kondom takmalarÄ±nÄ± öneriyor.