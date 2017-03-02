Kendisini uzaylÄ±ya benzetebilmek iÃ§in 50 bin dolar harcadÄ±

ABD'li bir genÃ§ kendisini uzaylÄ±ya benzetebilmek iÃ§in 100'den fazla estetik ameliyatÄ± oldu ve 50 bin dolar verdi.

ABD'de yaÅŸayan 22 yaÅŸÄ±ndaki Vinny Ohh isimli genç, uzaylÄ±lara benzemek için ÅŸimdiye kadar 110 estetik ameliyatÄ± geçirdi. AmeliyatlarÄ± için 50 bin dolar harcayan Ohh, özellikle 'cinsiyetsiz' görünmek için çaba harcadÄ±. Genç makyöz ÅŸimdi göÄŸüs uçlarÄ±nÄ±, cinsel organÄ±nÄ± ve göbek deliÄŸini aldÄ±rmayÄ± bile planlÄ±yor. Makyözlük yaparak geçimini saÄŸlayan Vinny Ohh, kendisi ne erkek ne de kadÄ±n olarak tanÄ±mlÄ±yor. DÄ±ÅŸ görünüÅŸe bakmaktan çok, içinden geldiÄŸi gibi davranmayÄ± seçiyor. Bu yapÄ±sÄ±nÄ± fark ettiÄŸinde ilk olarak iki burun estetiÄŸi geçirerek ameliyat olmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra dudak silikonu ve kaÅŸ kemiÄŸi dolgusu yaptÄ±rarak ameliyatlarÄ±nÄ± sürdürdü. Åžu ana kadar ise 110 ameliyat geçirdi.50 bin dolar civarÄ± harcama yapan Ohh, erkekliÄŸine dair bütün bulgularÄ± üstünden silmek için cinsel organÄ±, göbek deliÄŸi ve göÄŸüs uçlarÄ±nÄ± da aldÄ±racak. Bu ameliyatlar için 160 bin dolarlÄ±k bir bütçe ayÄ±rmÄ±ÅŸ halde.