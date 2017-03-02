KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã¶nemi nedir ve hangi gÃ¼n kutlanÄ±r

DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ ne zaman kutlanÄ±r ve Ã¶nemi nedir, detaylar haberimizde

8 Mart 1857 tarihinde ABDnin New York kentinde 40.000 dokuma iÅŸçisi daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istemiyle bir tekstil fabrikasÄ±nda greve baÅŸladÄ±. Ancak polisin iÅŸçilere saldÄ±rmasÄ± ve iÅŸçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasÄ±ndan da çÄ±kan yangÄ±nda iÅŸçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasÄ± sonucunda çoÄŸu kadÄ±n 129 iÅŸçi can verdi. Ä°ÅŸçilerin cenaze törenine 100 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

26 – 27 AÄŸustos 1910 tarihinde DanimarkanÄ±n Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baÄŸlÄ± kadÄ±nlar toplantÄ±sÄ±nda (UluslararasÄ± Sosyalist KadÄ±nlar KonferansÄ±) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasÄ± yangÄ±nÄ±nda ölen kadÄ±n iÅŸçiler anÄ±sÄ±na 8 MartÄ±n Dünya KadÄ±nlar Günü olarak kutlanmasÄ± önerisini getirdi ve öneri oybirliÄŸiyle kabul edildi

Ä°lk yÄ±llarda belli bir tarih saptanmamÄ±ÅŸtÄ± ve deÄŸiÅŸen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanÄ±yordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanÄ±ÅŸÄ± 1921de Moskovada gerçekleÅŸtirilen 3. UluslararasÄ± KadÄ±nlar KonferansÄ±nda gerçekleÅŸti. Birinci ve Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bazÄ± ülkelerde kutlanmasÄ± yasaklanan Dünya KadÄ±nlar Günü, 1960lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda Amerika BirleÅŸik Devletlerinde de kutlanmaya baÅŸlanmasÄ±yla daha güçlü bir ÅŸekilde gündeme geldi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, 16 AralÄ±k 1977 tarihinde 8 MartÄ±n Dünya KadÄ±nlar Günü olarak kutlanmasÄ±nÄ± kabul etti. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin sitesinde günün tarihine iliÅŸkin bölümde, kutlamanÄ±n New Yorkta ölen iÅŸçilerin anÄ±sÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

TÜRKÄ°YE’DE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi KadÄ±nlar Günü ilk kez 1921 yÄ±lÄ±nda KadÄ±nlar Günü olarak kutlanmaya baÅŸlandÄ±. 1975 yÄ±lÄ±nda daha yaygÄ±n olarak kutlandÄ± ve sokaÄŸa taÅŸÄ±ndÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nlar On YÄ±lÄ± programÄ±ndan Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yÄ±lÄ±nda Türkiye 1975 KadÄ±n YÄ±lÄ± kongresi yapÄ±ldÄ±. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra dört yÄ±l süreyle herhangi bir kutlama yapÄ±lmadÄ±. 1984’ten itibaren her yÄ±l çeÅŸitli kadÄ±n örgütleri tarafÄ±ndan Dünya KadÄ±nlar Günü kutlanmaya baÅŸlandÄ±.