Sevdiklerinize gÃ¶ndereceÄŸiniz en anlamlÄ± Cuma mesajlarÄ±

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n en Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi gÃ¼n Cuma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Sizler de bu anlamlÄ± gÃ¼nde sevdiklerinize mesaj gÃ¶ndermek istiyorsanÄ±z haberimizden yararlanabilirsiniz

Cuma mesajlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°slam aleminin en önemli gününü kutlama ÅŸansÄ± bulan Müslümanlar, en güzel ve anlamlÄ± cuma mesajlarÄ± ile sevdiklerinin gönlüne dokunmak istiyor.

CUMA MESAJLARI

Allah'Ä±m! Senden bu günün ve yarÄ±nÄ±n bildiÄŸim ve bilmediÄŸim ne kadar hayÄ±r varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaÅŸtÄ±racak söz ve amelleri isterim. Amin. HayÄ±rlÄ± Nurlu Cumalar.

"Günlerin en deÄŸerlisi cuma dÄ±r. Cuma günü Bayramlardan ve AÅŸure gününden daha deÄŸerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramÄ±dÄ±r." CumanÄ±z Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapÄ±lacak ibadetlere, diÄŸer günlerde yapÄ±lanlarÄ±n, en az iki katÄ± verilmektedir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k ise ,Cuma günü yapÄ±lan günahlar da iki kat yazÄ±lmaktadÄ±r. Cuma gününü en hayÄ±rlÄ±sÄ± ile geçirmek dileÄŸiyle cumanÄ±z mübarek olsun.

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eÄŸenlerden kÄ±l, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çÄ±kar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … HayÄ±rlÄ± Cumalar Dua ile…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan baÄŸlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanÄ±z mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kÄ±rÄ±klarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±, yolda kalmÄ±ÅŸlarÄ±n yoldaÅŸÄ±, sen yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ma arkadaÅŸ olan ve tüm gönüllerin dert ortaÄŸÄ±sÄ±n. beni benden uzaÄŸa at, senden uzaÄŸa atma. cumanÄ±z mübarek olsun.

Allah'Ä±m! Bizlere maÄŸfiret ihsan eyle. GünahlarÄ±mÄ±zÄ± rahmet mevsimlerinde yÄ±ka. GeleceÄŸimize serinlik ve aydÄ±nlÄ±k ver. Bu güzel günde Rabbim dualarÄ±mÄ±zÄ± ve ibadetlerimizi kabul eylesin. HayÄ±rlÄ± Nurlu Cumalar.